Com a migração extremamente bem-sucedida concluída, a JLP obteve benefícios significativos, como melhorias nos testes de automação, com aproximadamente 95% das APIs do IBM Sterling Order Management automatizadas e incluídas nas regressões diárias. O pipeline automatizado de lançamento de builds agilizou o processo de desenvolvimento, permitindo atualizações contínuas e sem dificuldades nos recursos funcionais e técnicos, ao mesmo tempo que reduziu o tempo de lançamentos em produção de quatro semanas para duas. Além disso, a JLP conseguiu aumentar a eficiência operacional, reduzir os esforços de manutenção da infraestrutura, proporcionar melhor escalabilidade, aumentar a produtividade, melhorar a cobertura dos testes automatizados e acessar recursos inovadores por meio do desenvolvimento paralelo de funcionalidades. Essas melhorias ajudaram a empresa a lidar sem esforço com demandas tanto de pico quanto de baixa.

A JLP migrou com sucesso um total de 5,7 milhões de pedidos concluídos e aproximadamente 170.000 pedidos em andamento através de seis distintas etapas de transição dentro de três meses. O processo ajudou a empresa a melhorar ainda mais:

A colaboração com suas equipes de operações

A sincronização de demanda em meio a ambientes de execução dupla

As técnicas de migração de dados e seu aprimoramento

A otimização do uso da infraestrutura em plataformas SaaS

Com o projeto, a JLP está no caminho para desativar totalmente sua solução antiga e enfrentar a migração de pedidos pelo backoffice da web, que está ligada à sua estratégia geral. A empresa também planeja aproveitar as funcionalidades adicionais da solução, como o Order Service, para fornecer uma única fonte de verdade para os pedidos dos clientes e migrar de soluções locais para soluções em nuvem.