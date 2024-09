Japan Airlines Co., Ltd.

A nuvem CIEL da Japan Airline consiste em quatro infraestruturas:

CIEL/J, infraestrutura de nuvem privada baseada na plataforma VMware vSphere, construída no data center existente

CIEL/D, infraestrutura de nuvem pública oferecida por uma infraestrutura como serviço (IaaS) dedicada e integrada com a infraestrutura de nuvem privada

CIEL/S, uma infraestrutura de nuvem pública fornecida por um IaaS compartilhado e plataforma como serviço (PaaS)

CIEL/gerente, uma infraestrutura de gerenciamento de nuvem híbrida para gerenciar integralmente as operações das nuvens CIEL/J, CIEL/D e CIEL/S

A nuvem CIEL oferece todas as infraestruturas necessárias para apoiar os vários serviços e aplicativos que o JAL Group implementa para realizar o JAL Vision. Para construir as infraestruturas CIEL/J, CIEL/D e CIEL/manager, a Japan Airlines e a JAL INFOTEC escolheram a IBM como parceiro de projeto e colaboraram com a IBM®.

"Reunimos os requisitos e solicitamos que alguns fornecedores fizessem propostas, e a IBM propôs a solução mais avançada naquele momento", afirma Yaze.

Desde o início, a Japan Airlines e a JAL INFOTEC planejaram implementar a mesma arquitetura de virtualização, tanto no local quanto na nuvem pública. Essa estratégia permitiria que a empresa alternasse perfeitamente entre os dois ambientes, sem interromper as máquinas virtuais. Oferece também mais flexibilidade e controle sobre o equilíbrio entre qualidade, custo e velocidade.

De acordo com o contrato, a IBM implementou um ambiente de data center definido por software (SDDC) na IBM Cloud interconectado à cloud local, estendendo a rede de camada 2 (L2) com o ambiente NSX Cross-vCenter. A arquitetura SDDC é baseada no hipervisor VMware vSphere e consiste em VMware vSAN para armazenamento definido por software (SDS) e VMware NSX Data Center (VMware NSX) para tecnologias de rede definida por software (SDN).

No entanto, era necessário mais do que isso para atender aos requisitos para a CIEL se tornar a nova infraestrutura empresarial.

“Solicitamos à IBM que demonstrasse cada função por meio de testes, e não por teoria, para garantir que o novo ambiente entregasse a confiabilidade do sistema e com a qualidade que precisávamos”, afirma Takahiro Oguma, vice-presidente de serviços e estratégia de nuvem híbrida da JAL INFOTEC. “Colocamos um fardo pesado sobre os engenheiros da IBM porque não comprometemos a qualidade mesmo durante um cronograma apertado. Mas eles cumpriram sua missão com sucesso”.

Para a infraestrutura CIEL/J, a IBM implementou a virtualização de rede para acelerar a velocidade da rede, construindo o ambiente de rede com dois SDNs: a tecnologia Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) e a plataforma VMware NSX. Implementar os dois SDNs e executar suas respectivas funções exigiu um alto nível de habilidade para ambas as soluções.

"A IBM atribuiu aos engenheiros que tinham conhecimento e experiência tanto no VMware NSX quanto no Cisco ACI", acrescenta Oguma. "Eles construíram com sucesso a rede virtual da mesma forma que tínhamos fotografado para a CIEL e tornaram possível manter a consistência desafiadora entre os dois SDNs, o que nos permitiu acelerar a automação da rede com confiança".

A nuvem CIEL/gerente aprimora fluxos de trabalho e automatiza tarefas e processos de rotina usando os aplicativos de gerenciamento de serviços de TI e de operação de TI da plataforma ServiceNow.

A IBM contribuiu muito para a implementação da infraestrutura. "A IBM entendeu nosso objetivo e nos apoiou ao propor e implementar a melhor solução para a JAL. A IBM é nosso parceiro de confiança com o qual podemos confiar", afirma Yaze.

Relembrando o período de implementação da infraestrutura, Oshima aprecia o apoio da IBM. "Precisávamos combinar uma ampla gama de novas tecnologias para a implementação, mas superamos essas dificuldades construindo uma equipe que atravessasse organizações e funções tradicionais. Como um integrador de sistemas, a IBM cooperou estreitamente conosco em um projeto complexo de vários fornecedores, abordou de forma flexível questões multidisciplinares e concluiu o projeto com responsabilidade. Esperamos o suporte contínuo da IBM para a fase de operação".