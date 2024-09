Uma das várias responsabilidades da equipe de operações da ITV, incluindo Cottrell, é a programação detalhada de cada dia, até o último quadro (ou 25.º de segundo), abrangendo programas, anúncios e comunicados.“O trabalho de nossas equipes de operações é nos manter no ar o tempo todo. Agendamos todos os quadros, e eles precisam ser perfeitos na tela", diz Cottrell. Com o software IBM Blueworks Live, Cottrell e sua equipe colaboram a partir de um processo compartilhado que os usuários podem acessar com facilidade de qualquer navegador.Esse processo, como todos os processos que a equipe capturou no software Blueworks Live, está sempre mudando.

“Se o resultado for um conjunto bem organizado de mapas de processos, você entendeu errado. Não queremos que as coisas sejam estáticas, não queremos que seja esse arquivo de diagramas em uma gaveta. Queremos mudar constantemente, inovar constantemente, melhorar constantemente", diz Cottrell. “Se tivermos uma visão estática de qualquer ponto no tempo, isso nos impede de seguir em frente ou alterá-lo. A Blueworks Live é sempre representativa do que está acontecendo, que é a beleza da ferramenta para mim.""

Além do processo de agendamento, a ITV utiliza o software Blueworks Live para gerenciar os processos de entrega de conteúdo, conectividade de programas ao vivo, gerenciamento de saída e entrega para plataformas sob demanda, gestão de campanhas promocionais e muito mais. Cada processo possui seu próprio conjunto de requisitos e tarefas intricadamente conectadas, juntamente com planos para o que fazer se algo der errado.

Cottrell acha o processo de publicidade particularmente interessante, pois muitas considerações diferentes entram em jogo."Nos processos comerciais, existem todos os tipos de loops e validações, pois existem vários business rules. É necessário realizar uma série de verificações de processos, uma vez que algumas dessas tarefas estão relacionadas a tarefas do sistema e validação primária, enquanto outras envolvem garantir que não haja concorrência com anunciantes ou que anúncios de jogos de azar não sejam exibidos durante programas infantis.