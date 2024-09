“A iTromsø, parte da Polaris Media Nord-Norge e um dos principais jornais do norte da Noruega, está entusiasmada em trabalhar com a IBM para reimaginar o modo como o jornalismo tradicional é feito e capacitar os jornalistas usando as tecnologias e os grandes modelos de linguagem (LLMs) da IBM. Nosso objetivo tem sido identificar os principais pontos em que a IA pode complementar o trabalho jornalístico.

Um dos muitos desafios que os jornalistas enfrentam hoje em dia é decifrar o que pode ser interessante e relevante para os leitores. Passamos inúmeras horas examinando e lendo documentos públicos. “Com a tecnologia de IA e a IA generativa da IBM, ficou mais rápido obter uma lista priorizada de documentos, de modo que cada um seja classificado por um modelo baseado no feedback dos usuários, enriquecido com insights importantes e resumido em frases curtas.

Temos trabalhado com a IBM desde março de 2023, com objetivo de usar a IA para encontrar notícias potenciais em dados públicos relacionados a histórias de imóveis e desenvolvimento habitacional, a fim de capacitar nossos jornalistas, tornar seu trabalho mais eficiente e permitir que eles ofereçam um jornalismo ainda melhor.

Os resultados são impressionantes. Agora podemos descobrir mais histórias, aumentar a visibilidade dos problemas de construção e desenvolvimento e ajudar novos jornalistas a encontrar histórias valiosas com rapidez. Essa eficiência recém-descoberta permite que os jornalistas experientes se concentrem em escrever as histórias, entrar em contato com as fontes e melhorar a qualidade geral de suas reportagens. Graças à assistência da IA, até mesmo casos aparentemente menores, como mudanças de endereço, podem se transformar em histórias envolventes.”

Trond Haakensen

Editor chefe

iTromsø of Polaris Media