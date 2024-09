International Medical Corps

Graças à sua plataforma centralizada de gerenciamento de dados, a IMC é capaz de oferecer um melhor atendimento às vítimas de desastres, com processos automatizados e análises mais fáceis que reduzem os tempos de resposta.

"A solução da IBM nos ajuda a atender aos pacientes e chegar mais rapidamente às áreas de desastres", diz Arshad. "Com informações vitais consolidadas em painéis, conseguimos reduzir o número de relatórios operacionais separados que precisamos criar, o que costumava consumir muito tempo para manter. Agora podemos usar esse tempo transformando os dados em insights acionáveis".

A IMC conseguiu usar a solução da IBM para criar painéis personalizados para desastres específicos, como o surto de Ebola, como observa Arshad: "Criamos um painel de controle para a crise do Ebola para podermos consultar informações atualizadas provenientes do campo. Assim que recebíamos relatórios de várias fontes, consolidávamos os dados no painel e os disponibilizamos para usuários on-line e off-line".

Hoje, a IMC tem uma visão mais clara de suas finanças e seus recursos. Arshad acrescenta: “Agora podemos ver todas as nossas doações e subsídios em tempo real, o que nos ajuda a direcioná-los para as áreas certas sem demora. Uma melhor visibilidade dos nossos recursos também é importante em ambientes não emergenciais. Nesses casos, nosso foco está no desenvolvimento: por exemplo, treinar as comunidades locais para se tornarem seus próprios socorristas em caso de desastres futuros e capacitá-las para passarem do socorro para a autossuficiência".

No futuro, a IMC pretende aproveitar o sucesso de suas soluções de geração de relatórios da IBM. Arshad conclui: "Estamos atualmente construindo um centro de comando que combina vários de nossos principais painéis e estamos confiantes de que a plataforma nos permitirá fornecer informações com ainda mais qualidade para nosso pessoal em campo com rapidez inédita. Decisões mais rápidas significam implementações mais rápidas, e isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte para pessoas vítimas de desastres".