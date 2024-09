Empresa internacional de fitness

A empresa escolheu o IBM Services para trabalhar com ela nas várias fases da implementação global de seu ERP. "Precisávamos de um parceiro local com alcance verdadeiramente global", explica o diretor de tecnologia. “Esse é o principal motivo que nos levou a escolher a IBM. Vieram outros benefícios no pacote, como um processo de seleção robusto, modelos e preços de entrega flexíveis e a capacidade de utilizar recursos em diferentes locais, dependendo da habilidade e do conhecimento.”

A empresa trabalhou pela primeira vez com o IBM Services em março de 2018. Como parte de uma avaliação de valor do IBM Microsoft Dynamics, os consultores da IBM orientaram as equipes de TI e finanças por meio de uma avaliação detalhada do software de ERP. Empregando a metodologia IBM Enterprise Design Thinking™, ajudaram a alinhar os requisitos da solução voltados aos negócios da organização com as melhores práticas. Durante o processo, cobriram praticamente todos os aspectos associados à adoção de cada oferta, incluindo a forma como cada um afetaria o orçamento, a previsão, os relatórios e outros processos financeiros da empresa. Como afetava a infraestrutura e a equipe de TI, como gerava eficiência e como reduzia o risco. Os consultores da IBM identificaram também possíveis problemas do usuário e trouxeram soluções por meio de brainstorming. Em seguida, realizaram uma análise de custo-benefício para determinar o valor previsto associado ao licenciamento e à implementação de cada oferta.

No fim do período de avaliação, o diretor de tecnologia selecionou a solução Microsoft Dynamics 365 sem hesitar. "O processo da IBM me deu confiança para enfrentar o conselho administrativo, colocar a mão sobre o coração e dizer que acredito totalmente que esse é o caminho certo a seguir", comenta.

Em julho de 2018, antes da implementação mundial do Microsoft Dynamics 365, o IBM Services assumiu o gerenciamento e o licenciamento do software Microsoft Dynamics AX no local da empresa. Com a substituição dos serviços de suporte de TI baseados no local por recursos terceirizados do IBM Client Innovation Center (CIC) na Índia, a empresa conseguiu grandes economias de custos durante a base intermediária em que a IBM ajudou a planejar a implementação do ERP em várias fases.

Juntas, as duas empresas criaram novos modelos de negócios e processos financeiros utilizando a funcionalidade padronizada do Microsoft Dynamic 365 com pouquíssimas personalizações. "Tanto a IBM quanto a nossa equipe têm sido muito rigorosas no alinhamento às funções prontas para uso, e há alguns benefícios extremamente óbvios nisso", explica o chefe de tecnologia, destacando a maior velocidade de implementação, as atualizações mensais e simplificadas do software e o TCO consideravelmente menor. "Quando a empresa automatiza e consolida suas principais operações financeiras utilizando funções padronizadas", acrescenta, "pode introduzir outros recursos mais inovadores, aproveitando o profundo conhecimento da IBM sobre o roteiro de produtos da Microsoft, se necessário". "A inovação está na essência da IBM e ela está sempre buscando maneiras de melhorar nossos negócios. Em relação ao aplicativo Microsoft Dynamics 365, sei que recebi ótimas orientações", afirma.

A implementação global começou na sede da empresa. Utilizando as vantagens das ferramentas de migração de dados do Microsoft Dynamics 365, a IBM transferiu rapidamente os dados do aplicativo anterior de funcionava no local para a nova solução de SaaS, implementada em uma plataforma de computação em nuvem do Microsoft Azure. Pioneira na adoção de tecnologias de nuvem, a empresa já havia transferido seus outros sistemas críticos para uma plataforma de nuvem. Os especialistas da IBM ajudaram a refinar a estratégia de nuvem para acomodar a nova oferta do Microsoft Dynamics 365. Em julho de 2019, a solução foi ativada, dentro do prazo e do orçamento, e a IBM voltou sua atenção para as implementações em outras regiões.

Com cada implementação, a IBM pode gerar valor agregado trazendo especialistas em privacidade de dados, impostos e outros assuntos, que entendem as complexidades locais para operação em cada região. Por exemplo, a IBM ajuda a empresa a evitar o roubo de dados de titulares de cartão, cumprindo o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS), onde quer que a empresa opere. Além disso, a IBM pode oferecer acesso rápido a especialistas no software Microsoft Dynamics baseados em cada região e atuar como primeiro ponto de contato para entrar em contato com a Microsoft caso haja problemas. Com a conclusão de cada implementação, a IBM oferecerá serviços permanentes de manutenção e suporte por meio de sua rede mundial de data centers.