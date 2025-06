A IBM designou um Build seller dedicado para orientar a parceria durante o processo de integração e ajudar a desenvolver um roteiro de parceria focado em cocriação, covenda e alcance de novos mercados. A IBM também nomeou um gerente de sucesso do cliente para apoiar a parceria com a Inspire em toda a sua jornada.

Além disso, a Inspire colaborou de perto com o IBM Build Lab para iniciar a primeira plataforma local com watsonx.ai e watsonx Assistant no data center. Ela utilizou recursos altamente qualificados para acelerar a inovação e reduzir o tempo de colocação da solução no mercado.

Os benefícios da parceria incluem:

15% de redução no tempo dos colaboradores, liberando recursos para tarefas de maior valor





15% de aumento na produtividade, impulsionando o crescimento dos negócios e a eficiência





15% de redução nos custos, resultando em economias significativas

A empresa já implementou soluções IBM para muitos clientes em todo o Oriente Médio e constatou que são robustas e confiáveis. A Inspire recebe assistência direta da IBM sempre que necessário, e a equipe realiza check-ins regulares para garantir que estão aproveitando ao máximo o portfólio da IBM.

Com uma parceria sólida, a Inspire está pronta para enfrentar novos desafios e impulsionar o sucesso dos negócios de seus clientes.