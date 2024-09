Os BAs precisavam de melhor visibilidade e percepção dos processos nas unidades de negócios.Às vezes, uma necessidade empresarial pode ser atendida ajustando um processo, ao invés de desenvolver um novo software.Quando apropriado, isso geralmente resulta em uma alternativa muito menos cara.Para abordar a situação, a Insperity contou com o suporte do IBM® Blueworks Live, um software de modelagem de processos empresariais, para ajudar a identificar onde as mudanças de processo podem ser a melhor solução.



“Sem ter os insights que vem do mapeamento efetivo de um processo empresarial, não conseguíamos fazer essa avaliação consistentemente,” diz Elston."Dependíamos da compreensão do product owner sobre os processos empresariais existentes."



“O software IBM® Blueworks Live fornece a estrutura e a responsabilidade corretas para os BAs utilizarem com seus desenvolvedores de software, scrum masters e product owners,” diz Law. “As equipes podem construir uma imagem precisa do que está acontecendo hoje nesses processos empresariais e entender claramente onde estão os problemas e as melhorias potenciais que precisam ser feitas.Eles conseguem mais clareza sobre os motivos pelos quais um product owner quer uma mudança."



O primeiro passo que os BAs agora são incentivados a dar quando abordados pelo proprietário de um produto é revisar o processo atual usando o IBM® Blueworks Live, que fornece a todos os envolvidos um único quadro de referência.Apenas os BAs possuem licenças de editor no Blueworks Live, o que lhes dá a responsabilidade exclusiva de criar modelos de processo, mas também posiciona os product owners em um papel consultivo, para que possam compartilhar seu conhecimento dos processos empresariais com o BA.Muitas vezes, os product owners ganham insights sobre seus próprios processos ao participar do exercício de modelagem de processo empresarial.



“O Blueworks ajuda no aspecto de adquirir conhecimento de processo empresarial e permite que nossos BAs mapeiem seu entendimento do processo empresarial antes de envolver o product owner, que depois pode validar o entendimento dos BAs,” diz Law. “Isso permite que a equipe alcance rapidamente um entendimento coletivo, faça perguntas mais pontuais e identifique cenários surpresa que podem realmente causar atrasos se descobertos mais tarde no processo de desenvolvimento de software.”