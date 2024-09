A Infosys é líder global em consultoria e serviços digitais de última geração. Ela permite que clientes em mais de 56 países naveguem por sua transformação digital. Com mais de quatro décadas de experiência no gerenciamento de sistemas e funcionamento de empresas globais, ela orienta habilmente os clientes enquanto navegam em sua transformação digital impulsionada por nuvem e IA. Ela os capacita com um núcleo de IA em primeiro lugar, habilita negócios com digital ágil em escala e impulsiona a melhoria contínua com aprendizado sempre ativo por meio da transferência de skills digitais, conhecimento e ideias de seu ecossistema de inovação.