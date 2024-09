A CanSense decidiu desenvolver sua nova solução de detecção de câncer colorretal alimentada por IA, CanSense – CRC, na IBM Cloud para fornecer escalabilidade perfeita. E para apoiar sua jornada de aprovação regulatória, a CanSense também selecionou IBM® watsonx.governance™ para ajudar a empresa a monitorar e gerenciar seu modelo de IA a partir de uma única plataforma.

"Decidimos fazer parceria com a IBM neste projeto porque eles têm um excelente histórico de suporte a inovações em saúde e desenvolvem IA há décadas", explica Adam Bryant, CEO da CanSense. "Nós realmente valorizamos o fato de que o watsonx.governance nos permite monitorar o funcionamento do modelo, a precisão, o viés de desvio e outras métricas importantes sobre nosso modelo de IA. Para obter aprovação regulatória, precisamos mostrar como nossa solução funciona e o watsonx.governance nos ajuda a fornecer transparência.”

Ao se unir à IBM, a CanSense também obteve acesso aos especialistas da IBM por meio do serviço IBM Client Engineering. Por exemplo, a CanSense participou de um workshop que reuniu médicos e especialistas em TI para explorar como a tecnologia pode ajudar a transformar os cuidados de saúde. Fornecendo consultoria técnica e suporte, os engenheiros da IBM continuam trabalhando com a CanSense para desenvolver em conjunto sua solução de triagem e ajudar a empresa a extrair o máximo valor de suas soluções IBM.

Comentários de Bryant: "Participar do workshop de tecnologia de saúde na IBM nos proporcionou uma ótima oportunidade de obter informações e feedback dos principais especialistas, incluindo prestadores de serviços laboratoriais, clínicos do NHS e investidores. Insights da IBM e de especialistas do setor estão nos ajudando a amadurecer nossa solução e a nos preparar efetivamente para um lançamento no mercado."

Com o CanSense – CRC, o câncer colorretal pode ser detectado usando uma amostra de sangue coletada por um profissional de saúde. A solução CanSense então executa a análise espectral da amostra de sangue e envia esses dados para um modelo de IA proprietário hospedado na IBM Cloud. Treinado extensivamente com amostras e dados do mundo real, a IA da CanSense detecta se há evidências de câncer colorretal na amostra de sangue.

Davis comenta: "Do ponto de vista da tecnologia, o CanSense preenche muitos requisitos para a Informed Genomics e tem o potencial de nos ajudar a lançar um novo serviço de rastreamento de câncer colorretal. Saber que a CanSense monitora constantemente seu desempenho de IA com soluções IBM nos dá confiança de que seremos capazes de levar isso ao mercado com sucesso e provar sua eficácia aos reguladores do setor."