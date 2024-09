Fornecer assistência médica de qualidade para seus cidadãos é um dos maiores desafios de qualquer nação em desenvolvimento, e a cultura diversificada da Índia e sua distribuição geográfica única apresentam um nível adicional de complexidade para essa tarefa. A iKure está usando o IBM Cloud para ajudar os médicos a acessar remotamente os dados de saúde e priorizar o tratamento de pacientes com alto risco de doenças cardíacas em áreas rurais.

Desafio de negócio A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população estimada em 1,37 bilhão de pessoas. A maioria vive em áreas rurais, sem acesso imediato à assistência médica básica. Com apenas um médico para cada 6.000 pacientes, o desafio era levar assistência médica básica às áreas mais remotas do país.

Transformação A iKure implementou o IBM® Cloud Pak e o IBM® Watsonx AI para facilitar o desenvolvimento e a implementação de um modelo preditivo para assistência cardíaca.

Resultados 9 milhões de vidas impactadas em 7 estados indianos 200 hubs a serem configurados, com a expectativa de alcançar de 25 a 300 milhões de indianos Implementação da plataforma em 9 países africanos e no Vietnã, na Ásia

história de desafio de negócios Gerenciando a escassez de recursos na assistência médica na Índia rural

Há cerca de 840 milhões de pessoas que vivem nas zonas rurais da Índia e que têm acesso limitado ou nenhum acesso à assistência médica básica nas proximidades. Quase 86% de todas as consultas médicas na Índia rural exigem que os pacientes viajem mais de 100 km para ter acesso a um médico. Até mesmo a infraestrutura necessária para fornecer instalações básicas de saúde está aquém das normas definidas pela Organização Mundial da Saúde.

Imaginamos que poderíamos contar com a ajuda do IBM Cloud para classificar esses pacientes com base na gravidade. Sujay Santra Founder and CEO iKure

História de transformação Melhorar a assistência médica no local A iKure criou uma rede de clínicas de assistência médica primária, com o objetivo de fornecer assistência médica acessível e econômica usando tecnologia. Os profissionais de saúde da linha de frente dessas clínicas viajam para as áreas rurais mais remotas da Índia para atender os pacientes e realizar testes de diagnóstico básicos. Os dados coletados por meio de testes, dispositivos usados no corpo e relatórios, bem como os dados demográficos e as condições pré-existentes dos pacientes são coletados e transmitidos para a plataforma iKure criada no IBM Cloud. Usando o IBM Cloud Pak, a iKure está ajudando os médicos a acessar esses dados remotamente e priorizar o tratamento de pacientes em áreas rurais. Anteriormente, os médicos selecionavam manualmente entre milhares de perfis de pacientes para determinar os casos de maior risco. Agora, o sistema usa aprendizado de máquina para classificar os pacientes de acordo com a gravidade, selecionando os casos mais urgentes para análise, o que permite aos cardiologistas avaliar os pacientes com precisão para diagnósticos mais rápidos.

As equipes da IBM dos EUA, Singapura e Índia trabalharam em conjunto com a iKure para possibilitar que nossos médicos e equipes priorizem os pacientes com base na gravidade de suas condições. Sujay Santra Founder and CEO iKure

História de resultados Criando uma revolução na assistência médica rural Usando o IBM Cloud Pak, a iKure conseguiu impactar a vida de 9 milhões de pessoas em 7 estados indianos. O próximo objetivo é estabelecer 200 núcleos em toda a Índia e alcançar de 25 a 30 milhões de indianos. A plataforma também foi implementada em 9 países africanos e no Vietnã, na Ásia.

O IBM® Cloud é muito versátil. Ele não apenas obtém dados da nuvem, mas também de aplicativos locais, de arquitetura híbrida múltipla, bem como de múltiplos dispositivos. Sujay Santra Founder and CEO iKure