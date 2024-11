A organização do CIO implementou uma solução de proteção de dados baseada em nuvem usando a parceira de negócios da IBM Cobalt Iron (link fora de ibm.com) e tecnologia da IBM, incluindo IBM® Storage Protect e IBM® Storage FlashSystem. A Cobalt Iron ofereceu um portal de autoatendimento centralizado para controlar e configurar backups, agendamentos e políticas. Também forneceu um dashboard para ver o status e a integridade do ambiente protegido. O Storage Protect forneceu resiliência de dados para servidores de arquivos físicos, ambientes virtuais e aplicações de software como serviço (SaaS), enquanto o IBM FlashSystem entregou armazenamento de matriz flash com baixa latência.

A solução forneceu um portal centralizado com recursos de backup e restauração de categoria corporativa para contêineres Red Hat, máquinas virtuais Red Hat, IBM AIX, Microsoft Windows, Linux e Linux on IBM Z, bem como bancos de dados IBM Db2 e SQL. Ela integrou nós de múltiplas plataformas para simplificar os procedimentos de backup e restauração das aplicações de produção hospedadas pelo CIO, fornecendo uma única interface para executar todo o gerenciamento operacional diretamente do portal, incluindo o provisionamento de novos sistemas, alteração de agendamentos e ajuste de políticas de gerenciamento.

No futuro, a organização do CIO planeja continuar fornecendo suporte de segundo nível aos proprietários de aplicações e colaborando com a Cobalt Iron para ajudar a aprimorar ainda mais os recursos do produto.