IBM Global Chief Data Office

O Global Chief Data Office da IBM, encarregado de desenvolver uma arquitetura de referência e um conjunto de serviços comuns para auxiliar as unidades de negócios na preparação de seus armazenamentos de dados para o RGPD, selecionou o IBM Information Governance Catalog para ser o armazenamento central de dados de privacidade (o catálogo de privacidade) e o IBM Data Risk Manager para ser um centro de controle de risco de dados visual para os executivos e suas equipes, o painel regulatório de risco.

Disponibilizando um painel consumível para empresas, o Data Risk Manager ajuda os responsáveis pela privacidade e os responsáveis pelos dados em todos os níveis da IBM a descobrir, analisar e visualizar riscos de negócios relacionados aos dados para que possam tomar medidas corretivas. Durante os meses que antecedem a data de aplicação do RGPD, por exemplo, o Data Risk Manager poderia oferecer insights sobre instâncias em que os dados pessoais poderiam ser transferidos para um sistema que tivesse controles melhores para protegê-los, quando deveriam ser criptografados ou quando poderiam ser excluídos. As visualizações incluem mapas de residência de dados, bem como gráficos concentrados nos riscos e nas vulnerabilidades.

Agora, trabalhando com as informações no nível do aplicativo e do armazenamento de dados armazenadas no catálogo de privacidade, o Data Risk Manager pode responder a perguntas básicas que o regulador faria: que dados pessoais você tem? Para o que são usados? Que aplicativos, processos de negócios e pessoas têm acesso a ele? Quem é o proprietário desse armazenamento de dados específico e onde ele fica localizado? E, à medida que são feitas alterações no catálogo de privacidade, as informações atualizadas são refletidas no dashboard, atendendo ao requisito permanente de manter a conformidade com vários regulamentos de privacidade de dados, incluindo o RGPD.

O Data Risk Manager pode ser executado no nível global em toda a empresa, por unidade de negócios ou aplicativo, permitindo que os usuários vejam somente os dados relevantes para a função deles. Por exemplo, o diretor executivo de privacidade e o diretor de privacidade de dados da IBM podem ver o status dos dados pessoais sensíveis de toda a IBM, mas o diretor de privacidade de dados da unidade de negócio somente pode ver os dados relevantes da sua operação ou localização.