O IBM InfoSphere® Information Governance Catalog é uma ferramenta baseada na web que permite explorar, compreender e analisar informações. Você pode criar, gerenciar e compartilhar uma linguagem comercial comum, documentar e aplicar políticas e regras e rastrear a linhagem de dados. Combine ao IBM Watson® Knowledge Catalog para aproveitar os conjuntos de dados selecionados e estender o investimento no Information Governance Catalog local para a nuvem. Um catálogo de conhecimento permite que você coloque os metadados coletados nas mãos dos trabalhadores do conhecimento, para que as comunidades de ciência de dados e análise tenham acesso fácil aos melhores ativos para suas finalidades e, ao mesmo tempo, aderir aos requisitos de governança corporativa.