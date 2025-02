IBM Chief Data Office - Databand

A equipe do CDO começou com um piloto focado em dados dos movimentos de fusão e aquisição da empresa e obteve visibilidade em tempo real do desempenho do pipeline aproveitando o software Databand. De acordo com Sheeba Prakash, membro sênior da equipe técnica, “os recursos de monitoramento e alerta em tempo real do IBM Databand nos fizeram economizar tempo e esforço. Especificamente, vimos uma redução estimada de 85% no monitoramento e na solução de problemas manuais em um piloto!”

A interface intuitiva da solução permitiu que a equipe acompanhasse facilmente a integridade do pipeline, identificasse gargalos e resolvesse problemas com rapidez. Fluxos de trabalho automatizados e dashboards personalizáveis simplificaram de forma mensurável o gerenciamento do pipeline, liberando tempo valioso da engenharia para trabalhar na aceleração da integração da aquisição.

O piloto bem-sucedido levou a equipe do CDO a expandir o uso do software Databand como fonte única da verdade para insights sobre o desempenho do pipeline de dados. "O IBM Databand elevou nossa excelência operacional. Isso nos torna mais proativos em vez de reativos aos problemas do pipeline de dados", acrescenta Delport.