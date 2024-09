A transferência de seus processos de compras para o SAP Ariba possibilitou à Iberdrola diminuir o risco relacionado aos gastos com fornecedores e melhorar a eficiência em compras.Hoje, a Iberdrola executa mais de 9.000 projetos de sourcing e gerencia relacionamentos com mais de 20.000 fornecedores usando o SAP Ariba. 4 mil usuários já se envolvem regularmente com a solução, um número que deve crescer à medida que a Iberdrola implementa o SAP Ariba em mais unidades de negócios.

Barquin comenta: “a SAP Ariba nos ajudará a reduzir o risco de que os funcionários da Iberdrola gastem em excesso ou façam compras com fornecedores não verificados. Conseguiremos isso usando o SAP Ariba para criar protocolos de compras guiadas e criando catálogos de produtos e serviços pré-aprovados de nossos fornecedores, um recurso que não tínhamos em nossa solução anterior. Até agora, lançamos novos catálogos e orientamos as compras para nosso departamento de TI e planejamos lançar mais 200 catálogos para todos os outros departamentos da Iberdrola”.

Com protocolos de compras orientadas e catálogos de produtos e serviços pré-aprovados, a Iberdrola pode garantir que cada departamento faça compras a um preço unificado e de acordo com as condições corretas do contrato.Esse novo recurso também fornece à empresa dados detalhados sobre todas as compras, taxas e termos do contrato — informações que a Iberdrola pode usar para firmar contratos com fornecedores ainda mais econômicos no futuro.

Zumárraga acrescenta: “como todos os nossos contratos de aquisição agora são conduzidos na SAP Ariba, eliminamos a necessidade de nossas equipes de compras finalizarem contratos por e-mail. A interface de usuário intuitiva do SAP Ariba ajuda nosso departamento de compras a trabalhar de forma mais eficiente e fornece à nossa equipe de mais de 250 compradores dados muito mais detalhados para orientar decisões de compra ainda mais inteligentes.Além disso, o uso da SAP Ariba garante que as melhores práticas sejam incorporadas em todas as nossas decisões de aquisição e compra.”

Ele continua: "ao adotar a tecnologia em nuvem da SAP para apoiar nossas atividades de compras, conquistamos muito mais flexibilidade e escalabilidade, ao mesmo tempo em que liberamos a Iberdrola do custo e do ônus de manutenção de sistemas locais. Com a assistência da IBM, a mudança para uma solução de compras SaaS nos ajudou a obter economias significativas e esperamos ver mais melhorias à medida que trabalhamos para continuar aumentando a eficiência de nossas atividades de compras."

Aproveitando a API-conectividade do SAP Ariba, a Iberdrola trabalhou com a IBM para implementar uma solução de terceiros que ajudasse os fornecedores de pontuação da empresa no compromisso com a sustentabilidade e a governança corporativa responsável.

“A integração da SAP Ariba com a nossa ferramenta de pontuação de sustentabilidade do fornecedor nos fornece uma visão detalhada do impacto ambiental da nossa cadeia de fornecimento”, explica Zumárraga. “Usando essas informações, podemos garantir que todos os nossos fornecedores estejam igualmente comprometidos com a sustentabilidade ambiental como nós, e que eles permaneçam no caminho certo para alcançar nossa meta de 2022.”

Ele continua: “para os fornecedores que não atendem inicialmente aos nossos objetivos de sustentabilidade, usaremos nossa ferramenta de pontuação para fornecer a eles um conjunto claro de ações que podem adotar para melhorar a sustentabilidade de seu modelo de negócios. Dessa forma, podemos incentivar mudanças positivas, não apenas dentro da Iberdrola, mas em todo o setor de energia como um todo.

Olhando para o futuro, a Iberdrola está explorando a possibilidade de usar a tecnologia IBM Watson® para realizar uma análise detalhada dos gastos pessoais para desbloquear novas economias e concluiu uma prova de conceito para suas operações no Reino Unido. Usando a IBM Watson e os recursos relacionados de IA da IBM, a Iberdrola identificou o potencial de economias adicionais significativas em compras. Da mesma forma, a empresa está trabalhando com a IBM para descobrir como pode aumentar ainda mais a eficiência em toda a sua cadeia de suprimentos, expandindo o uso da automação de processos robóticos no SAP Ariba, eliminando o trabalho manual e aumentando a eficiência em seus processos de compras.

Zumárraga conclui: "estamos ansiosos para aprofundar nossa parceria com a IBM e a SAP enquanto reforçamos nosso compromisso de fornecer energia acessível e limpa para mais pessoas em todo o mundo.Com a IBM e a SAP ao nosso lado, estamos ainda mais bem posicionados para desempenhar um papel fundamental na construção de um mundo mais sustentável para as gerações futuras."