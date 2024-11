Os tempos em que o gerenciamento de consultas e relações com clientes se baseava exclusivamente na presença física de agentes em tempo real atendendo ao telefone e nas mesas ficaram para trás. Agora, os avanços tecnológicos deslocaram-se para modelos de engajamento do cliente orientados digitalmente. No entanto, empresas inteligentes sabem que o engajamento digital não significa excluir agentes humanos da interação com o cliente. As empresas reconhecem cada vez mais a importância de experiências de cliente contínuas, eficientes e personalizadas, apoiadas pela tecnologia, com a presença humana para manter sua vantagem competitiva.

A Humach (humanos + máquinas) é um provedor de soluções de experiência do cliente (CX) que utiliza agentes certificados por IA e assistentes digitais para otimizar as interações com o cliente em vários canais. Com mais de 35 anos de experiência, a empresa lidera o mercado de soluções de experiência do cliente para centros de contato e tem sido pioneira em IA e automação nos últimos dez anos. Agora, em meio ao cenário digital e orientado por IA que evolui rapidamente, a Humach estava pronta para evoluir suas soluções.

A Humach reconheceu os desafios de evitar resultados insatisfatórios nas chamadas e de atender de forma eficiente às crescentes demandas dos consumidores. Esses obstáculos incluíam manter a qualidade consistente em diversos canais, escalar rapidamente durante os períodos de pico e fornecer resoluções altamente contextuais de forma ágil o suficiente para satisfazer as expectativas dos consumidores modernos. Para resolver essas dificuldades, foi necessário um sofisticado conjunto de inteligência artificial e infraestrutura sólida para oferecer insights em tempo real e interações automatizadas, mas com empatia. A empresa procurou consultores confiáveis para ajudar a avançar sua plataforma tecnológica, mAI Pilot, integrando pontos de contato humanos com inteligência das máquinas para oferecer experiências superiores aos clientes em diversos setores.