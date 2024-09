Trabalhando com a IBM e com a Managerit , parceira de negócios da IBM (link fora de ibm.com),a Huhtamaki implementou cargas de trabalho de seu data center em Hong Kong para o data center do IBM® Cloud em Singapura — um dos mais de 46 data center da IBM® Cloud espalhados por nove regiões globais. As soluções IBM® Hybrid Cloud são criadas para acesso local, baixa latência e segurança certificada para tornar aplicações e bancos de dados altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis.

A equipe de aceleração de nuvem global da IBM projetou uma arquitetura para a Huhtamaki, que incluiu IBM® Cloud Bare Metal Servers e IBM® Cloud for VMware Solutions para flexibilidade e escalabilidade da carga de trabalho. A solução também incluiu o IBM® Cloud Object Storage para armazenamento flexível e escalável de dados não estruturados e IBM® Gateway Appliances para fornecer controle aprimorado sobre o tráfego de rede e desempenho acelerado. “Um grande benefício de trabalhar com a IBM é que sua operação em nuvem é simples de adaptar”, diz Kemppi. "Estou feliz com a forma como eles tornaram a arquitetura adequada ao nosso propósito."

A Huhtamaki também conseguiu transferir suas licenças VMware existentes para o IBM® Cloud, de modo que não incorreram em custos de licenciamento adicionais após a migração. “Também queríamos continuar usando nossas licenças existentes da Microsoft”, diz Kemppi. "Com o IBM® Cloud, você pode usar as licenças da Microsoft da mesma maneira que as usava localmente. BYOL [sigla para "traga sua própria licença"] é uma grande parte da nossa capacitação.”



Embora a Huhtamaki tenha iniciado seu projeto de nuvem migrando para o IBM® Cloud em Singapura, já havia planos para realizar uma migração semelhante na Europa, transferindo seu data center na Finlândia para o data center do IBM® Cloud em Frankfurt. "Um dos grandes benefícios de conectar o IBM® Cloud em Singapura com o IBM® Cloud em Frankfurt é que a conectividade é gratuita com a IBM", diz Kemppi. "Com outros provedores de nuvem, os custos de conectividade podem ser muito altos."

A Huhtamaki planeja usar os data centers do IBM® Cloud em Singapura e Frankfurt como locais de recuperação de desastres um para o outro e combinará o gerenciamento dos locais para otimizar as cargas de trabalho. “Não quero minimizar o fato de que conseguimos construir nosso próprio gateway de rede no IBM® Cloud”, diz Kemppi. “Com Singapura e Frankfurt juntos, ganhamos controle total para rotear o tráfego entre os dois locais da IBM para a rede da Huhtamaki. A forma como gerenciamos a rede nos dá grandes vantagens de controle em comparação a outros provedores de nuvem.”

"Houve boa confiança e comunicação entre todas as partes envolvidas. A IBM nos ouviu e aprendemos com eles”, diz Kemppi. "Pegamos as melhores ideias para configurar a arquitetura, e sinto que realmente trabalhamos juntos para essa solução de nuvem."