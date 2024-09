Com o A-ES convencional, um engenheiro experiente e habilidoso levaria três anos para criar um manual e um ano para criar um modelo com base no manual. A economia de horas-homem conseguida com o A-ES foi de 30% no desenvolvimento e 50% no planejamento/gerenciamento. Com a IA generativa, agora a documentação técnica da Honda pode ser modelada como frases, reduzindo o tempo de modelagem de três anos para um. Essa abordagem amplia as áreas de uso de documentos e aumenta a eficiência dos negócios. A IBM demonstrou cobertura completa, da validação do valor à entrega e operações, além do conceito de modelo de infraestrutura do watsonx.ia Com a aplicação do LMM e do LLM, a IBM garantiu a viabilidade do projeto, gerando projetos de prova de conceito e futuras atividades de desenvolvimento de produção.