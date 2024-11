O fim de uma era A Helvetia Insurance, uma grande seguradora com sede na Suíça, atende clientes em toda a Europa. Quando o contrato de data center da Helvetia chegou ao fim, a empresa tomou a clara decisão de migrar para a nuvem pública, especificamente a AWS. Essa mudança visava modernizar a infraestrutura tecnológica que mantém os serviços da seguradora online e disponíveis para os clientes. Essa decisão estratégica sustentou a estratégia de nuvem como prioridade da Helvetia, com a intenção de estabelecer a base para futuras economias de custos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que permite um tempo de lançamento mais rápido e inovação. A Helvetia selecionou a IBM Consulting para a migração, destacando a importância da proficiência genuína e técnica na nuvem. A equipe de especialistas nativos da nuvem da Nordcloud, uma empresa da IBM, estava em sincronia com as exigências da Helvetia.

70% Alcançou uma melhoria de 70% na sustentabilidade usando uma localização específica da nuvem AWS < 24 horas Tempo necessário para a transferência para operações após a integração na nuvem, reduzido de semanas

A Helvetia precisava de um parceiro com experiência em migrações em massa para alcançar uma abordagem abrangente, desde a preparação, planejamento e construção de casos de teste, até a migração, integração às operações e suporte intensivo. E integrar as cargas de trabalho às operações durante a migração significou uma transição perfeita. Markus Marksteiner Diretor de soluções de tecnologia do grupo Helvetia

Lift and shift do local para a AWS, usando a abordagem de fábrica de migração da Nordcloud A IBM Consulting empregou uma abordagem comprovada e proprietária de Migration Factory validada pela Nordcloud para facilitar uma transição rápida e suave. Esse modelo de engajamento não apenas acelerou o processo de migração, mas também ajudou a garantir uniformidade e conformidade com as regulamentações, enquanto reduzia significativamente o risco de erro humano. As migrações em nuvem em larga escala de projetos de tamanho similar muitas vezes implicavam em atrasos na integração do provedor de serviços em nuvem gerenciado, mas a abordagem adotada pela IBM reduziu isso de semanas para 24 horas por servidor. A abordagem Migration Factory foi especificamente projetada para abordar migrações em massa envolvendo dezenas (e até centenas) de aplicações e servidores. O conceito de Migration Factory foi introduzido para eliminar esse atraso automatizando a integração para casos de lift-and-shift como o da Helvetia. Além disso, graças à ampla automação e a um processo de migração comprovado da Nordcloud, permitiu o enfileiramento e alinhamento de um número maior de servidores, reduzindo assim o tempo total necessário para a saída do data center.

A IBM Nordcloud integrou-se com sucesso com a equipe da Helvetia e outros parceiros, o que permitiu a migração dos Data Centers da Helvetia principalmente para a AWS em um período de tempo tão curto. Marc Schmidle Responsável pelo programa Data-Center Right (DaRiSo). Helvetia

Habilitando a modernização na nuvem A migração lift-and-shift e os serviços nativos da nuvem gerenciados e abrangentes fornecidos pela IBM e Nordcloud permitirão modernizações sem interrupções na Helvetia. Os departamentos internos da seguradora agora utilizam serviços de infraestrutura de TI com maior flexibilidade e agilidade. O provisionamento de recursos que antes levava semanas agora ocorre instantaneamente usando serviços padronizados e processos automatizados. A migração em nuvem e os serviços gerenciados em nuvem da Nordcloud também ajudaram a Helvetia a reduzir custos de infraestrutura por meio de otimização durante e após a migração. A Helvetia tornou-se uma organização mais sustentável ao eliminar data centers legados e usar tecnologia de nuvem pública impulsionada por energia renovável. Ela também se tornou uma das primeiras empresas altamente regulamentadas na Suíça a passar por uma migração para a nuvem. O modelo fornecido pela IBM e Nordcloud mostra a outras organizações suíças como elas podem alcançar uma migração em escala similar com custo.

Com a bem-sucedida transformação de nossas operações de TI e a desativação de nossos data centers, nossos funcionários agora têm os recursos disponíveis para implementar futuras otimizações e melhorias em alinhamento com a estratégia de TI da Helvetia. Eric Jehle Líder de serviço IaaS gerenciado Helvetia

Sobre a Helvetia Insurance Helvetia (link externo ao site ibm.com) é um grupo de seguros internacional em St. Gallen, Suíça. O grupo oferece produtos, serviços e soluções abrangentes de seguro, pensão e investimento. A Helvetia emprega cerca de 14.000 pessoas em toda a Europa, com operações na Suíça, Alemanha, Áustria, Itália, França e Espanha.