Hellenic Glass Industry S.A.

À medida que os funcionários concluem a transição para o uso do SAP S/4HANA, a Hellenic Glass Industry prevê que aumentará substancialmente a eficiência em muitas áreas do negócio.

“Uma das grandes desvantagens de trabalhar com planilhas é o fato de elas aumentarem rapidamente em tamanho e complexidade, o que torna mantê-las atualizadas um processo demorado”, diz Elias Stassinos. “Em média, estimamos que nossos funcionários que trabalham com planilhas precisam reinserir dados-chave em três lugares diferentes, reduzindo a eficiência e aumentando o risco de erro humano. No próximo ano, prevemos que a troca completa do SAP S/4HANA aumentará a eficiência operacional em nossas equipes de produção, armazém e administração em 50% e em até 80% para nossos analistas de negócios de nível de grupo”.

Manolis Kainourgiakis acrescenta: “Usando o SAP S/4HANA no IBM Services for Managed SAP Applications, nosso objetivo é minimizar o tempo necessário para concluir os principais processos, começando com nossos fluxos de trabalho de vendas. Maior eficiência em toda a empresa ajudará a reduzir nossos custos operacionais, aumentar nossa agilidade e melhorar nossa capacidade de competir em um mercado difícil. Nosso objetivo final é aumentar nossa margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização [EBITDA] para 35%, e nossas soluções IBM e SAP darão uma contribuição importante para atingir esse objetivo”.

Pronto para o futuro

Ao colocar dados de negócios precisos nas mãos de seus tomadores de decisão seniores, a Hellenic Glass Industry visa ajudar sua equipe de liderança a tomar decisões bem informadas e baseadas em dados. Para facilitar ainda mais o acesso a esses insights de negócios em qualquer dispositivo, a empresa está se preparando para aprimorar sua solução com as soluções de mobilidade da SAP.

“A capacidade de pegar um tablet e ver como todas as partes de nossos negócios internacionais estão se saindo em tempo real é uma enorme inovação”, conclui Manolis Kainourgiakis. “Graças ao nosso trabalho com a IBM Services para implementar o SAP S/4HANA em uma nuvem privada com base nos servidores da IBM Power Systems, estamos construindo um negócio enxuto e eficiente que pode atingir até mesmo as condições econômicas mais robustas”.