A Havas está usando a plataforma Watson para ajudar seus clientes a alcançar suas metas de negócios. Para a TD Ameritrade, uma corretora com sede nos EUA, em Omaha, Nebraska, a Havas criou uma campanha digital de entrada no mercado chamada Most Confident Fan. A TD Ameritrade estava procurando uma maneira de aumentar seu reconhecimento de marca usando seu patrocínio dos playoffs da NFL de 2015. O objetivo era desenvolver uma experiência alinhada à mensagem principal da empresa de apoio a investimentos mais confiantes. Os torcedores de futebol americano poderiam se inscrever e autorizar a Watson a analisar seus posts nas redes sociais. Usando a tecnologia Watson, a Havas analisou os comentários e deu a cada postagem uma classificação da confiança da pessoa. Os torcedores com mais confiança em suas equipes ganharam ingressos da NFL para o Super Bowl.

Vendo o valor das soluções cognitivas, a TD Ameritrade então trabalhou com a Havas para fazer melhor uso de seu conteúdo educacional. A empresa tinha uma ampla variedade de conteúdos educacionais criados para ajudar seus usuários a fazer melhores investimentos. Mas o conteúdo estava espalhado por vários sites, e os usuários não conseguiram acessá-lo facilmente. Portanto, a TD Ameritrade queria encontrar uma maneira de usar a tecnologia Watson para agregar o conteúdo e torná-lo mais fácil para os consumidores encontrarem. Trabalhando com a Havas, a empresa combinou as funcionalidades do IBM Watson Personality Insights, do IBM Watson Natural Language Classifier e dos serviços IBM Watson Assistant para criar o Watson Education, uma ferramenta de IA que avaliava a personalidade de investimento de um cliente e forneceu um currículo personalizado de conteúdo educacional que correspondia ao perfil do indivíduo. O Watson Education foi fácil de usar e proporcionou uma experiência muito mais personalizada.

A Havas também está usando a plataforma Watson para desenvolver soluções inovadoras para melhorar seus próprios serviços. A agência criou um serviço gerenciado e um produto chamado Arcadia para ajudar seus clientes a determinar como a IA pode resolver seus problemas de negócios. "O Arcadia traz o foco no cliente para os líderes de marketing", diz Jercinovic. "Ele ajuda nos insights de segmentação. É uma agregação de ações quantificáveis que o profissional de marketing deve considerar." O Arcadia também gera mapas de jornada que agregam opiniões ou o humor do consumidor ao longo de sua jornada.