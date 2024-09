Até a Black Friday de 2020, a GittiGidiyor já havia aprendido muito sobre como usar a solução Instana para aumentar a confiabilidade e o desempenho, apesar do rápido crescimento do negócio. Com base nas projeções da empresa para o aumento do negócio e nos insights que obteve com o Instana sobre os níveis de recursos necessários para acomodar certos volumes de negócios, a GittiGidiyor desenvolveu um plano proativo para dimensionar adequadamente sua infraestrutura e manter seu site funcionando sem problemas.

A equipe configurou um dashboard personalizado onde podia monitorar a latência em tempo real, tanto dentro do sistema de pagamentos quanto nas respostas das aplicações parceiras. Por exemplo, o sistema de pagamentos interage com vários bancos parceiros para facilitar as compras. Na Black Friday, enquanto a equipe monitorava a latência, percebeu quando os tempos de resposta de bancos específicos começaram a atrasar e direcionou as transações para outros bancos na hora. Isso manteve as compras fluindo — mantendo os compradores clicando e ajudando a GittiGidiyor a capturar o enorme potencial do dia.

Trazer observabilidade para uma arquitetura flexível e modernizada ajuda a garantir que você esteja obtendo todos os benefícios dessa flexibilidade. Yarimtepe ilustra isso perfeitamente: “Se decidimos migrar, para funcionar em outra infraestrutura, só é preciso uma pessoa para entender o que está acontecendo. Caso contrário, precisaríamos de um engenheiro de sistemas, um SRE, um desenvolvedor, talvez um arquiteto e um engenheiro de rede. Precisaríamos executar um TCP dump para verificar todas as dependências e garantir que não haja problemas. Agora, é só uma pessoa." Por causa disso, a equipe economiza tempo precioso enquanto acelera os tipos de mudanças que melhoram o desempenho do negócio.

No lado do desenvolvimento, a transparência que a GittiGidiyor alcançou torna os requisitos mais claros para os stakeholders e ajuda a tornar os sprints mais produtivos, acelerando o tempo de implementação. Akgül afirma: "Isso nos ajuda a compreender como aprimorar nossos designs e comunicar os caminhos entre microsserviços para a equipe de desenvolvimento. E também ajuda nas validações pós-implementação. Podemos ver mais facilmente se entregamos conforme o esperado.”

O mesmo se aplica aos negócios da GittiGidiyor como um todo. A observabilidade ajuda a alinhar o desempenho às expectativas. Assim, à medida que o comércio online continua a crescer, a GittiGidiyor está bem equipada para lidar com qualquer dia do ano.