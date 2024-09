A GES.A.P. contratou a ELMI, parceira de negócios da IBM especializada em gerenciamento de instalações e tecnologias de automação de processos de negócios relacionadas. A GES.A.P. buscou soluções possíveis, começando com software de código aberto.

“Logo concluímos que não tínhamos recursos suficientes para desenvolver e oferecer suporte a software de código aberto ou para personalizá-lo suficientemente”, diz Vitale. “Pesquisamos o marketing e o IBM Maximo imediatamente se destacou como a melhor solução para atender às suas necessidades, então começamos a trabalhar com a ELMI”.

A GES.A.P. e a ELMI criaram um plano de implementação gradual que implementou o IBM® Maximo® Asset Management em vários departamentos. Por fim, a equipe pretende gerenciar todas as operações do aeroporto com o IBM Maximo, permitindo um recurso de informações digitais único e unificado para ativos, infraestrutura, segurança, sustentabilidade e outros.

“Por exemplo, a equipe de gerenciamento de segurança realiza auditorias regulares e os resultados da auditoria podem ser úteis para outros departamentos confirmarem o status por motivos de conformidade”, explica Libertino. “Gostaríamos de compartilhar informações apropriadas automaticamente, como frequência ao curso, qualificações, carteiras de habilitação e muito mais, o que ajudaria a reduzir a duplicação e melhorar nossa flexibilidade de recursos”.

Os dados de condição de ativos e infraestrutura já estão sendo migrados e armazenados no IBM Maximo, substituindo planilhas e documentos em papel. Anteriormente, quando colegas da equipe de movimentação de voos notavam um problema de manutenção de equipamentos, enviavam um documento físico para a equipe de infraestrutura. Com o IBM Maximo, os defeitos são registrados de forma centralizada, com uma trilha de auditoria de relatórios completa, desde o registro inicial até a resolução final.

"Se algo tão simples quanto um comutador for quebrado e reparado, com o IBM Maximo sabemos o status em tempo real e podemos acionar uma substituição de estoque para não ficarmos despreparados na próxima vez", comenta Libertino. "Os relatórios gerados pelo Maximo nos permitem ter uma visibilidade clara do status, desde o estoque do armazém até os tempos de resposta do serviço, ajudando-nos a melhorar nossa eficiência e aprimorar a qualidade dos nossos serviços".