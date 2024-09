Para aliviar a situação, a Orient Logic trabalhou com o departamento de TI da EMIS para redesenhar o cenário de TI do Ministério da Educação com base na infraestrutura Red Hat OpenShift Kubernetes e nas ferramentas Agile Integration (link externo ao site ibm.com). A meta era avançar em direção a um novo sistema baseado em microserviços, que seria mais moderno e ágil, e que poderia ser desenvolvido e expandido rapidamente.

"Atualmente, tudo é executado no OpenShift", explica Gogolauri, "que funciona como um hub central de integração de dados para todas as aplicações." Essa tecnologia nativa da nuvem é executada no próprio ambiente de nuvem do Ministério. As ferramentas de integração da Red Hat também foram implementadas para troca de dados, gerenciamento de API e segurança para integração com entidades externas. Essas ferramentas são baseadas em projetos de código aberto líderes e oferecem recursos incomparáveis para integrar qualquer sistema que a EMIS possa necessitar no futuro."

O monitoramento do desempenho do sistema também é menos trabalhoso desde a implementação do IBM Instana para recursos de monitoramento de desempenho de aplicativos e observabilidade. "Recentemente, implementamos o IBM Instana e estamos muito satisfeitos com os resultados e com a visibilidade aprimorada", diz Gogolauri. "Agora podemos ver o que está causando problemas em tempo real. Em caso de qualquer desvio das métricas de nível de serviço definidas para os aplicativos, o Instana envia notificações detalhadas para as pessoas relevantes, que podem visualizar instantaneamente a causa raiz do problema e iniciar imediatamente os procedimentos de correção. Ele já está nos ajudando na solução de problemas e melhora significativamente o tempo de resolução, acelerando a identificação do problema. Em geral, essas ferramentas possibilitaram que o Ministério implementasse quaisquer alterações rapidamente, sem romper o sistema, mesmo com novas atualizações de software.""

"Os bugs não quebram mais o sistema", confirma Tatishvili. "A sincronização era muito ruim antes, mas agora ela funciona perfeitamente. Já se passaram quase 11 meses desde que implementamos a integração da Red Hat, em vez de utilizar os antigos procedimentos de sincronização de dados, e desde então não tivemos nenhum problema significativo."

Embora a Geórgia tenha retornado ao ensino presencial em sala de aula, Gogolauri está confiante de que o ensino à distância poderia ser facilmente retomado, se necessário: "Os recursos das equipes ainda está presente e poderia ser reativado, se necessário. O sistema é mais robusto agora; se algo quebrar, o problema é muito local e pode ser revertido. Alguns sistemas são integrados diretamente por meio de APIs. O EMIS costumava ter muitas implantações manuais, mas agora é tudo automático."