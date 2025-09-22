A Georgia Tech faz parceria com a Avid Solutions e a IBM para revolucionar a gestão de ativos da Stonecrest, a distribuição de energia e a coordenação da força de trabalho
O Georgia Institute of Tecnology, universidade de ponta em pesquisa, está trabalhando em colaboração com o governo estadual e local da Geórgia para lidar com desafios sociais urgentes. Em Stonecrest, Geórgia, um local piloto para sua iniciativa de pesquisa comunitária, a Georgia Tech está enfrentando as crises interligadas de insegurança alimentar e energética. Essa iniciativa baseia-se em pesquisas anteriores e trabalhos piloto realizados no âmbito do Georgia Smart Community Challenges de 2022, que lançou as bases de soluções escaláveis de infraestrutura inteligente.
Os sistemas de infraestrutura tradicionais estavam se mostrando inadequados para permitir a manutenção preditiva, distribuição inteligente de energia e a criação de empregos escaláveis — componentes críticos para a construção de comunidades resilientes. A Georgia Tech reconheceu a necessidade de uma abordagem mais inteligente e integrada. O objetivo deles era implementar um sistema que pudesse unificar a gestão de ativos, o monitoramento ambiental e a coordenação da força de trabalho e que fosse também escalável em vários condados e replicável em outras regiões dos EUA.
O desafio era duplo: otimizar a manutenção preditiva e a distribuição de energia para lidar com a insegurança alimentar e energética e desenvolver um modelo escalável e replicável que pudesse ser implementado em diversas regiões do país. Sistemas legados e processos manuais estavam causando ineficiências, aumentando o risco de erros e colocando um fardo pesado sobre os funcionários. Essas limitações levaram a tempos de resposta mais lentos, redução da satisfação dos funcionários e à redução da capacidade de servir a comunidade com eficácia.
no downtime de ativos não planejado em três condados com o IBM Maximo Application Suite
nos tempos de resposta manuais em campo graças aos fluxos de trabalho inteligentes com o watsonx Orchestrate
nos custos de carga de pico por meio do monitoramento de energia
de resíduos com água na agricultura por meio da automação
na velocidade de implementação em comparação com projetos anteriores
Para dar vida à visão da Georgia Tech de uma infraestrutura resiliente e inteligente, a Avid Solutions Intl, uma IBM Business Partner, liderou o projeto com a ZNAPZ entregando suporte de licenciamento para a IBM Maximo Application Suite. A iniciativa concentrou-se na implementação da solução de gestão de ativos IBM Maximo Application Suite e na solução de automação watsonx Orchestrate , escolhidas pelaa escalabilidade, interoperabilidade e capacidade de suportar integração público-privada.
A implementação foi realizada em etapas cuidadosamente coordenadas, desde a preparação do local e o alinhamento dos stakeholders até a integração, implementação de sensores e drones e validação em grande escala. Durante todo o processo, a Avid Solutions liderou a entrega das tecnologias da IBM, garantindo a integração perfeita com os sistemas existentes da Georgia Tech e o alinhamento com os objetivos da comunidade.
Houve três componentes principais da transformação:
Desafios como silos de dados foram abordados por meio da coordenação da Georgia Tech com stakeholders, enquanto as limitações da força de trabalho foram mitigadas por meio de parcerias que criaram empregos verdes locais. O sistema construído no watsonx Orchestrate e no Maximo conta com uma arquitetura modular baseada em API, adequada aos protocolos da IBM, possibilitando a adaptação a outras regiões, modificando modelos de energia, bancos de dados de culturas e camadas regulatórias.
A implementação do Maximo e do watsonx Orchestrate proporcionou um impacto mensurável em toda a comunidade para a iniciativa da Georgia Tech em Stonecrest.
Aproveitando a análise preditiva de dados, a Georgia Tech obteve uma redução de 40% no downtime de ativos em três condados. Os fluxos de trabalho inteligentes possibilitados pelo watsonx Orchestrate levaram a uma redução de 60% nos tempos de resposta manuais nos campos, melhorando consideravelmente a agilidade operacional. O monitoramento de energia limpa contribuiu para uma redução de 18% nos custos de carga de pico, enquanto a automação na agricultura gerou uma redução de 30% no desperdício de água. A iniciativa também proporcionou um aumento de 30% na velocidade de implementação em relação a projetos anteriores e deve gerar USD 2,3 milhões em redução de custos ao longo de três anos, com retorno de 10 vezes sobre o investimento.
Além dos ganhos operacionais, o projeto também criou 120 novos empregos em sustentabilidade e infraestrutura inteligente, capacitando talentos locais e reforçando o papel da Georgia Tech como impulsionadora da inovação inclusiva.
Essa transformação marca uma mudança da governança reativa para a preditiva, em que a automação inteligente permite decisões mais rápidas e baseadas em dados. Estendendo o Maximo para ativos biológicos e ambientais, a Georgia Tech redefiniu a gestão de ativos e posicionou-se como modelo nacional de infraestrutura escalável e resiliente. No futuro, a Georgia Tech aprofundará seu envolvimento em soluções em todo o estado da Geórgia em 2025, lançando uma colaboração fundamental com alunos de nível sênior, apoiando a próxima fase de otimização do sistema e integração de dados.
O Georgia Institute of Technology é uma das melhores universidades públicas de pesquisa dos EUA. Conta com mais de 50 mil alunos em todo o campus principal em Atlanta, em seu local de instrução fora do campus da Georgia Tech—Europe em Metz, França, e por meio do ensino à distância e online.
A Avid Solutions Intl é uma parceira de negócios da IBM que oferece soluções inovadoras e escaláveis em uma ampla gama de setores. Com experiência em transformação digital, automação e integração de sistemas inteligentes, a Avid Solutions ajuda as organizações a modernizar operações, aprimorar a sustentabilidade e gerar impacto mensurável por meio de tecnologias avançadas e colaboração estratégica.
Otimize o desempenho com monitoramento e manutenção integrados à IA
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, IBM Business Partner, Maximo e watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.