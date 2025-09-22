O Georgia Institute of Tecnology, universidade de ponta em pesquisa, está trabalhando em colaboração com o governo estadual e local da Geórgia para lidar com desafios sociais urgentes. Em Stonecrest, Geórgia, um local piloto para sua iniciativa de pesquisa comunitária, a Georgia Tech está enfrentando as crises interligadas de insegurança alimentar e energética. Essa iniciativa baseia-se em pesquisas anteriores e trabalhos piloto realizados no âmbito do Georgia Smart Community Challenges de 2022, que lançou as bases de soluções escaláveis de infraestrutura inteligente.

Os sistemas de infraestrutura tradicionais estavam se mostrando inadequados para permitir a manutenção preditiva, distribuição inteligente de energia e a criação de empregos escaláveis — componentes críticos para a construção de comunidades resilientes. A Georgia Tech reconheceu a necessidade de uma abordagem mais inteligente e integrada. O objetivo deles era implementar um sistema que pudesse unificar a gestão de ativos, o monitoramento ambiental e a coordenação da força de trabalho e que fosse também escalável em vários condados e replicável em outras regiões dos EUA.

O desafio era duplo: otimizar a manutenção preditiva e a distribuição de energia para lidar com a insegurança alimentar e energética e desenvolver um modelo escalável e replicável que pudesse ser implementado em diversas regiões do país. Sistemas legados e processos manuais estavam causando ineficiências, aumentando o risco de erros e colocando um fardo pesado sobre os funcionários. Essas limitações levaram a tempos de resposta mais lentos, redução da satisfação dos funcionários e à redução da capacidade de servir a comunidade com eficácia.