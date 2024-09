Como o banco baseado em Kochi percebeu a necessidade de uma solução de API para permitir a integração com diversas empresas de fintech, ele começou a procurar organizações que pudessem ajudar a construir isso. Depois de levar em conta diversos parâmetros, como flexibilidade, suporte e trabalho em equipe, suporte pós-venda disponível o tempo todo e os custos, o banco decidiu optar pela IBM.

A equipe do IBM Cloud® Integration Expert Labs liderou a implementação da solução API para o banco junto com a equipe interna de TI do banco. O modelo híbrido do IBM Expert Labs mais a equipe de TI do Federal Bank foi formulado para garantir a capacitação das habilidades da equipe interna no IBM API Connect® e facilitar a jornada contínua de transformação digital do banco.

Com uma longa história de colaboração com o Federal Bank, a IBM já tinha uma compreensão justa do cenário, requisitos e expectativas de TI do banco. Com base no modelo de equipe híbrida, o arquiteto de integração da Expert Labs liderou uma equipe de desenvolvedores de API da IBM e da equipe de TI do Federal Bank.

A solução previa todos os recursos necessários, como alta disponibilidade e recuperação após desastres, para ajudar a criar uma plataforma de API robusta. A IBM e a equipe interna de TI do banco publicaram 20 APIs relacionadas aos casos de uso de transferência de remessa e fundos. Uma equipe híbrida garantiu que os especialistas em TI do Federal Bank estivessem bem equipados com as habilidades, ferramentas e processos para que pudessem manter e desenvolver os requisitos de API subsequentes para o banco.