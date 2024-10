FAW-OLKSWAGEN Co., Ltd. (link fora de ibm.com), fundada em 6 de fevereiro de 1991, é uma fabricante de automóveis de passageiros de grande escala operada conjuntamente pela China FAW Co., Ltd., Volkswagen AG, Audi AG e Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. A empresa possui três marcas: Volkswagen, Audi e Jetta, e seus produtos podem cobrir o mercado de conforto e o mercado de luxo.

No processo de desenvolvimento rápido, a força de pesquisa e desenvolvimento técnico da FAW-VOLKSWAGEN tem sido continuamente aprimorada. Atualmente, a empresa possui instalações de teste de P&D líderes do setor, como site de teste de automóveis, centro de desenvolvimento de novas tecnologias, centro de novas energias, teste de bancada, teste acústico, entre outros, e tem a capacidade de testar todo o processo, desde peças até veículos, o que consolida ainda mais as vantagens da FAW-VOLKSWAGEN no campo da inovação tecnológica no futuro.

Atualmente, a FAW-VOLKSWAGEN tem cooperação ganha-ganha com mais de 2.400 fornecedores de nível 1 para construir conjuntamente um excelente sistema de cadeia de suprimentos. Coopera com mais de 1.700 concessionárias para fornecer aos consumidores serviços de automóveis melhores e mais convenientes.

Após mais de 30 anos de desenvolvimento, a FAW-VOLKSWAGEN formou uma base nacional de produção de veículos que abrange Changchun no Nordeste da China, Chengdu no Sudoeste da China, Foshan no Sul da China, Qingdao no Leste da China e Tianjin no Norte da China.