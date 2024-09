A IBM Consulting® possibilitou a migração antecipada do SAP ERP do ECC 6.0 para o RISE com o SAP S/4HANA para reduzir os riscos associados a uma migração atrasada. A equipe da IBM colaborou com a Far East Organization para atualizar a plataforma SAP e implantar as aplicações móveis Fiori para mais de 2 mil funcionários para aprimorar a experiência do usuário.

A migração também abriu caminho para a Organization aproveitar as últimas inovações no ecossistema SAP, como o assistente de IA SAP Joule e o SAP Business Technology Platform (SAP BTP), que oferece novos recursos em automação e mineração de processos . Apesar de enfrentar vários desafios técnicos, de recursos e de cronograma, a migração foi efetivamente concluída conforme o planejado.

"No setor de TI, é raro encontrar implementações de tecnologia que cumpram o prazo e o orçamento, especialmente para empreendimentos complexos que envolvem processos de negócios de missão crítica e dados confidenciais. No entanto, o compromisso inabalável da IBM e da Far East Organization garantiu a implementação bem-sucedida, apesar dos desafios. Nossos valores fundamentais do BUILD* foram fundamentais para ajudar-nos a superar esses obstáculos", afirma Ng Yee Pern, diretor de tecnologia da Far East Organization.