A FactSet enfrentou seus desafios avaliando várias ferramentas de gerenciamento de projetos e portfólios e, eventualmente, escolhendo o IBM Targetprocess. A força da solução em conectar equipes, produtos e portfólios a objetivos de negócios mais amplos, ao mesmo tempo em que facilita a escalabilidade ágil, foi um fator-chave em sua seleção. Após a implementação, a liderança da FactSet definiu projetos estratégicos no Targetprocess, oferecendo às equipes uma perspectiva clara sobre a carga de trabalho e o alinhamento com os objetivos de negócios.

Anteriormente contando com o Jira para gerenciamento de tarefas em nível de equipe, a FactSet descobriu que os recursos de integração do Targetprocess com o Jira eram cruciais. Acharya afirma: "Temos integração em tempo real com o Jira, e estamos passando muitas informações para frente e para trás."

O Targetprocess também simplificou os relatórios de gerenciamento de programas e projetos, substituindo planilhas e outras fontes díspares, e tornou-se a fonte centralizada de informações e dados para geração de relatórios. "Nosso objetivo é estabelecer o Targetprocess como a fonte definitiva para nossos requisitos de informações e geração de relatórios", observa Acharya.

Além disso, o Targetprocess mitigou a redundância de trabalho, ao melhorar a visibilidade das atividades das equipes. Acharya explica: "A melhor visibilidade reduziu significativamente a duplicação não intencional de trabalho, aumentando a colaboração e a produtividade."

A solução também capacitou a FactSet a promover o alinhamento estratégico, simplificar a geração de relatórios e evitar esforços redundantes, gerando, em última análise, maior eficiência e resultados centrados no cliente.