O trabalho da E.ON é manter as luzes acesas. Como uma das maiores empresas de energia da Europa, ela opera uma rede de energia de 1,6 milhão de quilômetros para atender 47 milhões de clientes com eletricidade e gás em 17 países europeus. A E.ON alimenta residências, hospitais, fábricas, trânsito e outras infraestruturas críticas críticas à vida no século XXI. E esse trabalho está ficando cada vez mais complicado.

Conforme a E.ON apoia a transição da Europa para a energia renovável, as demandas na rede tornam-se cada vez mais complexas. As antigas formas de distribuição de energia eram previsíveis. Tendo uma grande usina elétrica e um fornecimento constante de combustível, não era muito difícil saber quanto custaria gerar um megawatt de eletricidade amanhã ou daqui a um ano. À medida que a demanda mudava durante uma onda de calor ou uma onda de frio, era relativamente simples aumentar e diminuir a produção.

Agora, a energia vem de fontes menores e mais dinâmicas, incluindo solar e eólica. Ao mesmo tempo, os veículos elétricos e os sistemas inteligentes nas residências estão mudando drasticamente os padrões de consumo, e mais setores estão se eletrificando, como os de mobilidade e aquecimento. A E.ON, responsável pelo fornecimento de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana durante todo o ano, tem que se preparar com bastante antecedência para levar em conta mudanças dinâmicas complexas na oferta e na demanda. A empresa agora está explorando a computação quântica, uma ferramenta para vencer a complexidade, como uma solução para esse problema.

"Estamos nos tornando uma empresa digital", disse o Dr. Giorgio Cortiana, Diretor de Dados e IA, Inteligência Energética da E.ON. "A tecnologia de dados será essencial para nos ajudar a dominar a complexidade desses sistemas."

Uma grande parte desse esforço se resume a um problema de preços.

“Precisamos adquirir energia antes que os clientes solicitem”, disse o Dr. Piergiacomo Sabino, Especialista em Riscos Quantitativos da E.ON Energy Markets.

Os contratos da E.ON exigem que a empresa forneça energia aos clientes a um preço fixo, mesmo que as taxas de consumo e os custos de entrega subam e desçam. Muitas vezes, haverá algum descompasso entre a quantidade de energia comprada antecipadamente e a demanda real. Assim, diferentes participantes no mercado seguram uns aos outros contra esses riscos, comprando e vendendo derivativos de energia e mantendo as luzes acesas.

No pregão da E.ON, especialistas como o Dr. Sabino trabalham para precificar esses derivativos de forma eficiente. Eles usam simulações de Monte Carlo para essa tarefa, uma maneira de prever resultados para eventos incertos usando a tecnologia de computação atual. Esses métodos levam em conta a volatilidade do clima, padrões de uso e outros fatores. Mas mesmo os maiores supercomputadores do mundo têm dificuldades com esses tipos de problemas.

"Isso exige que sejamos inteligentes e voltados para o futuro, com anos de antecedência", disse o Dr. Cortiana. “As mudanças climáticas e os eventos de cisne negro devem fazer parte do nosso modelo. O objetivo final é fornecer acessibilidade energética a nossos clientes.”

Durante uma recente crise de energia que levou a picos dramáticos de preços em toda a Europa, a E.ON conseguiu proteger os clientes e manter os aumentos de preços sob controle devido a esse planejamento. Se a E.ON não tivesse lidado com essa crise corretamente, os clientes poderiam ter ficado no escuro.

