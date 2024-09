Emnotion ltd.

Apesar das condições áridas e da escassez de água, a agricultura prospera em Israel. O país produz a maioria de seus próprios alimentos e exporta produtos frescos e flores em todo o mundo. Também forneceu ao mundo muitas inovações agrícolas, incluindo sementes resistentes à seca e sistemas de irrigação por gotejamento, que fornecem água de forma eficiente às plantas em sua base.

O governo israelense promove a eficiência da água, exigindo que os agricultores assinem contratos de vários anos para água com irrigação gotejada. Para ajudar a garantir rendimentos rentáveis, os agricultores devem prever cuidadosamente os requisitos de água de cada lavoura ao longo de vários anos. No entanto, padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis muitas vezes transformam o planejamento em um jogo de adivinhação que pode reduzir os rendimentos enquanto aumenta os custos operacionais e de seguros. Por exemplo, se os agricultores contratarem água a baixas taxas de gotejamento e sua região subsequentemente experimentar calor e seca excepcionais, as culturas podem não prosperar e até mesmo murchar e morrer. Outras variáveis associadas ao clima, como custos de aquecimento do efeito estufa e demanda do consumidor, também afetam os rendimentos e os lucros dos agricultores.

Os cofundadores da Emnotion — Ilya Shapira, diretora executiva e Alexander Zogas, diretor de tecnologia — buscaram ajudar os agricultores a planejar com mais previsão, lançando serviços de previsão de clima hiperlocal baseados na nuvem. Eles também queriam ajudar outros tipos de empresas que exigem dados climáticos relevantes para áreas muito específicas, como empresas de construção que precisam proteger guindastes de torre durante ventos fortes. Entidades governamentais e empresas que operam drones nas cidades também exigem informações sobre condições eólicas. “Os ventos se comportam de uma forma muito imprevisível na cidade, e podem diferir de rua para rua e quarteirão para quarteirão”, explica Shapira, enfatizando que com as condições turbulentas de dados climáticos certas podem ser previstas.

Para desenvolver e implantar seus serviços, a Emnotion buscou um provedor de serviços meteorológicos que pudesse fornecer dados acessíveis e consistentemente precisos para qualquer local do mundo, seja um campo agrícola, canteiro de obras ou distrito da cidade. Como uma startup nativa da cloud, ela também buscou um provedor com uma infraestrutura de nuvem aberta e de alto desempenho projetada para a segurança.