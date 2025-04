Decisões baseadas em dados

A solução da Gomero oferece melhor acesso a informações em tempo real e análise histórica da integridade de equipamentos críticos, tudo apresentado em um "painel único de monitoramento", com uma visão precisa em nível de subestação e recursos de detalhamento e interrogação de ativos específicos. Essas funcionalidades permitirão que a Ellevio tenha uma compreensão mais detalhada dos requisitos e prioridades de manutenção.

“Trazer os dados dos sensores da Gomero para o Maximo nos dará uma visão mais sofisticada da integridade de nossos ativos”, diz Airiman. “Em vez de apenas receber um alerta quando algo estiver falhando, poderemos fazer planos de manutenção baseados em dados. Em particular, poderemos aplicar a manutenção preemptiva, evitando o alto custo e o risco de esperar até que ocorra uma falha.”

Fluxos de trabalho sem dificuldades

A integração dos dados dos sensores no Maximo também ativará a integração de ordens de serviço. Atualmente, os fornecedores externos de manutenção da Ellevio recebem alertas da Gomero e são responsáveis por gerenciar a manutenção correspondente em uma ordem de serviço geral. No futuro, os dados dos sensores fluirão para o ativo relevante no Maximo e acionarão ordens de serviço automatizadas diretamente da Ellevio.

“Com os fluxos de trabalho do sensor para a ordem de trabalho, teremos melhor visibilidade das atividades de manutenção e poderemos priorizar o trabalho”, diz Airiman. “Não precisaremos fazer login em outro sistema ou copiar as informações — tudo estará na ordem de serviço, que também pode abranger aspectos como inventário e alocação de pessoal.”

Priorização da saúde e segurança

Mesmo com as melhores precauções, viajar para locais remotos e trabalhar com sistemas elétricos de alta tensão pode ser perigoso. Usar a análise inteligente no Maximo para reduzir a necessidade de visitas ao local e, portanto, ajudará a Ellevio a manter os engenheiros de manutenção seguros. E, com menos visitas ao local para gerenciar, a Ellevio e seus parceiros enfrentarão menos pressão em relação à busca de talentos em engenharia.

"Conhecendo melhor quando as visitas ao local são realmente necessárias, podemos reduzir a carga de trabalho de nossos engenheiros", comenta Airiman. "Da mesma forma, ao reunir todos os dados relevantes dos ativos, como os manuais de operação no Maximo, podemos fornecer uma visão completa de cada ativo, o que ajuda a garantir a manutenção correta."

Extensão para novos domínios

A Ellevio e aomero agora estão introduzindo recursos para monitorar disjuntores e painéis isolados a gás para a detecção precoce de microvazamentos de hexafluoreto de enxofre (SF 6 ), um gás usado em ativos de SF 6 para suprimir arcos voltaicos. O SF 6 nesses ativos pode vazar com o tempo, podendo causar danos ambientais significativos, como gases de efeito estufa.

A nova solução mede o vazamento de gás em microníveis, analisa-o usando IA na nuvem da Gomero e alimenta as informações em modelos do Maximo criados previamente, fornecendo dados quase em tempo real para a Ellevio. Em comparação com o sistema de advertência existente, que fornece apenas alertas básicos em limites definidos, a solução apresentará oportunidades oportunas para programar intervenções de manutenção, em vez de reagir a alertas críticos, que exigem remediação significativa.