Depois de concluir a migração de sua plataforma Cognos Analytics para a nuvem em 2021, seu projeto de modernização de BI terá alcançado seus objetivos de negócios. Ao hospedar a plataforma na nuvem, a empresa ganhou uma flexibilidade significativa. A Elkjøp poderá executar o software atualizado automaticamente sem atribuir recursos internos para realizar atualizações manuais e implementará sua estratégia de acessar os recursos mais recentes de IA sem demora.

“Ao mudar para a nuvem, gastamos menos tempo mantendo a ferramenta Cognos e garantindo que ela esteja funcionando, e dedicamos muito mais tempo à parceria com a empresa”, afirma Trøen Volden. "Foi uma boa decisão fazer a migração. Estamos dando um passo gigante em termos de migrar do local para a nuvem, mas também estamos dando um passo gigante em termos do que estará disponível na nuvem."

Além do uso do Cognos Analytics nos níveis de gerenciamento e armazenamento do negócio, o departamento financeiro utiliza o software para realizar análises de dados, e os gerentes da cadeia de suprimentos utilizam os dados para planejar e melhorar as operações. Outras funções críticas para os negócios também usam a solução Cognos Analytics diariamente para apoiar suas atividades.

"Desde que estou na empresa, não tivemos esse tipo de abrangência, desde a alta administração até analistas seniores e juniores em diferentes áreas do negócio", diz Trøen Volden. “É agradável ver tantas pessoas aproveitando o uso.”

De uma perspectiva estratégica, a administração da Elkjøp espera obter ainda mais valor comercial com a plataforma integrada de IA. “Essa ferramenta nos permitirá aprofundar mais as análises relacionadas à ciência de dados do comércio”, diz Trøen Volden. “Isso nos dará a oportunidade de contribuir mais para o negócio, e eu gostaria disso.”