A dsm-firmenich Animal Nutrition & Health tem um legado de P&D de longa data na pesquisa de micotoxinas, o que levou ao desenvolvimento de estratégias de detecção e mitigação de micotoxinas padrão do setor. A empresa avançou consideravelmente no conhecimento da ocorrência e toxicidade de micotoxinas e melhorou seus métodos analíticos. Isso permitiu que os produtores de ração tomassem decisões informadas sobre o gerenciamento de risco de micotoxinas para, em última análise, produzir ração segura e de alta qualidade.

Além de oferecer previsões regionais de risco de micotoxinas ponderadas pela produção de milho e trigo, a abordagem da empresa também considerou fatores individuais da fazenda, como clima, tipo de cultura, localização, tempo de desenvolvimento, preparo do solo, culturas anteriores e outros. Isso foi feito após a validação completa dos resultados reais da pesquisa para, em seguida, oferecer aos agricultores e produtores previsões personalizadas para campos individuais para tomarem decisões baseadas em dados. Por exemplo, os agricultores agora podem tomar decisões embasadas sobre a realização de testes anteriores ou testes adicionais para o rendimento de áreas de alto risco. Se a contaminação for confirmada, podem analisar a execução da colheita antecipada para garantir que a contaminação no rendimento esteja dentro dos limites regulatórios para minimizar os riscos associados e garantir a conformidade.

Os dados meteorológicos confiáveis e os recursos de análise geoespacial do IBM Environmental Intelligence Suite permitiram que a dsm-firmenich Animal Nutrition & Health e seus parceiros identificassem áreas de alto risco e direcionassem esforços de monitoramento e mitigação. Agora também são capazes de prever os tipos de micotoxinas a que determinadas áreas e fazendas estão sujeitas e recomendar estratégias de mitigação adaptadas à ameaça. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que as micotoxinas afetam 25% das plantações mundiais anualmente, resultando na perda de aproximadamente 1 bilhão de toneladas métricas de alimentos e produtos alimentícios todos osanos1. Além disso, o custo da contaminação por micotoxinas na União Europeia foi estimado entre 1,2 bilhão e 3 bilhões de euros porano2. Com previsões precisas e específicas do local, agricultores e produtores podem reduzir as perdas de safra em uma quantidade significativa, resultando em economia de custos para o setor agrícola. Além disso, o método também promove práticas agrícolas sustentáveis, reduzindo a intervenção química, minimizando o impacto ambiental e apoiando um futuro mais sustentável e com segurança alimentar. Finalmente, com o serviço de previsão de micotoxinas, a dsm-firmenich Animal Nutrition & Health pode dar suporte exclusivo a seus parceiros para que tomem as decisões corretas e entreguem ração segura aos produtores de animais.

