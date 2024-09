Em 2018, após uma extensa pesquisa, a DOMINION encontrou o que precisava na tecnologia IBM Cognos Controller.“Escolhemos o IBM Cognos Controller porque é uma ferramenta versátil e prática que nos permite fazer mudanças na organização do Grupo facilmente”, explica Rodriguez San Vicente.“O Cognos também poderia se conectar com nosso sistema de contabilidade Microsoft Dynamics NAV, ou Navision, o que era essencial.”

Para ajudar na implantação da solução, a empresa contratou a parceira de negócios da IBM, LKS Financial Solutions & Corporate, escolhida por sua competência técnica com a tecnologia Cognos e experiência estratégica na área financeira.“A DOMINION tem uma grande presença internacional”, diz Andrés Bedia Alonso, gerente comercial da LKS."Outro desafio era o dinamismo e a rapidez da mudança de sua estrutura corporativa, com suas muitas operações de fusões e aquisições e mudanças organizacionais."

A primeira fase do projeto se concentrou em automatizar o processo de consolidação legal. Para entender melhor as necessidades específicas da DOMINION, a LKS realizou várias oficinas e conduziu provas de conceito (POCs) para demonstrar a solução.Após três meses de sucesso, de dezembro de 2018 a março de 2019, a solução entrou em produção."A LKS tem uma grande e comprovada experiência com implementações do Cognos e sempre resolve nossos problemas técnicos e operacionais", acrescenta Rodriguez San Vicente.

A equipe corporativa da DOMINION também usa o software IBM Cognos Controller para compilar informações das várias subsidiárias da empresa e obter todos os detalhes necessários para as notas das demonstrações financeiras consolidadas."As diferentes empresas do Grupo enviam um balanço completo que já está mapeado e automaticamente adaptado às contas financeiras do Grupo, com a opção de importar arquivos", diz Rodriguez San Vicente.“Assim, realizamos parte da preparação para consolidação do nosso sistema Cognos.”