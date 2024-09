Trabalhando com a IBM, a DACS criou um ambiente confiável para transações de recursos digitais, que oferecerá aos usuários acesso rápido e fácil sem comprometer a segurança. Ao remover barreiras à acessibilidade, o DACS permitirá que os clientes negociem recursos digitais com confiança. Chun diz: "Usando nossa plataforma, seja implantada no local ou na nuvem, os clientes poderão obter acesso quase instantâneo a seus recursos digitais. Isso é muito mais rápido do que o tempo de espera de 24 horas ou mais que você obtém com as opções de armazenamento refrigerado.”

Com base em criptomoedas IBM LinuxONE e IBM, a DACS diferencia sua plataforma fornecendo segurança de ponta a ponta para recursos digitais. As chaves privadas são criptografadas em voo e em repouso, protegendo-as contra roubo ou comprometimento.

"Para o DACS, os recursos de criptografia pervasiva no local oferecidos pela IBM LinuxONE foram um dos principais diferenciais na escolha da IBM como a plataforma mais segura para nossa oferta", comenta Chun. "Nos mercados de recursos digitais, a falha em proteger os ativos representa um risco existencial: errar, e isso pode levá-lo à falência. Usando os recursos empresariais da plataforma IBM LinuxONE, criamos um sistema no qual os pontos únicos internos e externos de falha são mitigados. A solução DACS no IBM LinuxONE foi projetada para não confiar em ninguém, nem mesmo em você."

A DACS está preparada para conquistar o mercado com sua nova plataforma. Com a ajuda da IBM, a startup acelerou os cronogramas de desenvolvimento e aproveitou uma oportunidade crescente à frente dos concorrentes.

A Chun conclui: "À medida que a adoção de custódia de criptomoedas, câmbio e blockchain como serviço aumenta, nosso mercado potencial só se expandirá. Estamos nos unindo à IBM para levar a plataforma DACS ao mercado rapidamente, abrindo uma proposta de valor totalmente nova para ambas as nossas organizações em todo o mundo."