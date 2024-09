A mudança para os novos data centers significava que o DWP agora tinha a infraestrutura moderna de que precisava para assumir maior controle de sua estratégia de TI, mas para ver todos os benefícios, a organização também precisava reformular suas práticas de gerenciamento de serviços de TI. A segunda etapa do envolvimento do DWP com a IBM, portanto, concentrou-se na análise de processos, identificação de problemas, treinamento da equipe interna de TI do DWP e implementação de uma estrutura para impulsionar a melhoria contínua.

Por exemplo, um objetivo chave era reduzir o número de horas de usuário perdidas, ou seja, o número de funcionários afetados por uma interrupção do sistema multiplicada pela duração da interrupção. A equipe analisou as principais causas de interrupção, identificou os principais pontos de acesso e introduziu novas práticas de gerenciamento — por exemplo, realizar avaliações técnicas e de risco para todas as alterações, criando um modelo mais preciso para classificar a gravidade dos incidentes e usar ferramentas de monitoramento proativas para ajudar a identificar possíveis problemas antes que causem interrupções reais.

Foi importante que a equipe de DWP adquirisse rapidamente as habilidades para implementar essas mudanças e se tornasse autossuficiente para gerenciar o ambiente daqui para frente.Portanto, a equipe da IBM se concentrou em permitir que o DWP planeje e execute a transformação: fornecendo metodologia e exemplos de melhores práticas, definindo produtos de trabalho, criando uma lista de pendências e capacitando as equipes do DWP a entregar mudanças de forma independente. Todas as comunicações enfatizaram o fato de que o DWP estava conduzindo e controlando todo o programa de trabalho, e que tanto a responsabilidade pela iniciativa quanto pelo crédito por seu sucesso iria para as equipes do DWP envolvidas.

O DWP vê o serviço de nível internacional como uma iniciativa contínua de melhoria constante, não um programa único. Em seu trabalho com a IBM, o departamento adotou práticas que estão ajudando-o a melhorar o gerenciamento de serviços de TI, aumentar a independência e acelerar a transformação — oferecendo meses o que pode ter levado anos sem essa nova abordagem.