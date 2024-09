Em 2022, a Deoleo se tornou a primeira empresa EVOO de bens de consumo rápido (FMCG) na Espanha a mostrar a origem e a rastreabilidade de seus produtos, garrafa por garrafa. Ela fez isso de mãos dadas com a IBM, fornecendo tecnologia e orientação. Juntas, as duas empresas introduziram um código QR inovador e exclusivo para cada garrafa da Deoleo, permitindo que os consumidores descubram todos os segredos do EVOO que compraram. Ao escanear o código diretamente com seus celulares, os consumidores podem viajar por todas as etapas pelas quais um lote específico passou, descobrindo sua origem, as variedades de azeitona, o processo de certificação de qualidade, os sabores e a origem da produção sustentável dos azeites da marca Maestros de Hojiblanca. Todas essas informações são obtidas por meio de um banco de dados certificado com a tecnologia de blockchain da IBM Food Trust.

A jornada do azeite, da oliveira até a mesa, está disponível no mercado espanhol por meio das três variedades de EVOO da Maestros de Hojiblanca da linha "Oda a Nuestra Tierra", blends no. 5, no. 6 e nº 7. Após esse teste piloto, a solução foi estendida a diferentes marcas em diferentes mercados, como a França e os EUA.

A implementação foi realizada por equipes tão diversas quanto o departamento de compras de matérias-primas, qualidade, operações, marketing, TI e jurídico, sempre acompanhadas pela IBM Consulting. Os momentos críticos nesse processo foram a definição e parametrização do processo do IBM Food Trust, o design da interface do consumidor, a integração de parceiros externos e a adaptação da embalagem.

A tecnologia IBM permitiu lançar, em muito pouco tempo, a solução mais inovadora e avançada para este tipo de produto – especialmente considerando aspectos complexos como dados de toda a cadeia de valor, verificações únicas, imutáveis e independentes, incorporação de principais fornecedores e a identificação única de cada garrafa de azeite.