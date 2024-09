Heyde encontrou essas pessoas na IBM.

"Conversamos com praticamente todos na equipe do programa da IBM e tínhamos muita confiança de que eles haviam feito isso antes. As pessoas são uma grande parte do processo de seleção e do motivo pelo qual escolhemos a IBM", diz ele.

A Dana está consolidando sua rede de negócios de EDI no software IBM Sterling Supply Chain Business Network no IBM Cloud®. A tecnologia processa e automatiza transações de EDI. Ao escolher a edição premium, a Dana também obteve o conhecimento especializado de um executivo de projetos dedicado que atua como especialista técnico para a tecnologia IBM Sterling.

"Vimos a IBM não apenas como tendo uma ótima solução", diz Heyde, "mas também como uma solução baseada em SaaS na nuvem, que realmente se encaixava bem com nossa estratégia geral de TI. Ter um modelo SaaS permite custos variáveis à medida que nossos negócios flutuam. Confiabilidade e segurança também são realmente importantes para nós."

A IBM está realizando a tradução e transmissão de todos os arquivos de EDI e simples e dados de fornecedores e clientes. Para migrar dados de transações de EDI de e para suas fábricas para a nova plataforma IBM, a Dana está usando oito instâncias do software IBM Sterling Connect:Direct.

Atualmente, a Dana transmite cerca de 3,1 milhões de quilocaracteres por mês na plataforma IBM. Ela espera transmitir mais de 61% mais quilocaracteres por mês dentro de um ano. Ela também processa mais de 225.000 transações mensais. Em breve, processará mais de 77% a mais por mês. Em 2021, a Dana concluirá sua migração para a plataforma Sterling, significando 3 milhões de transações e 3.000 relacionamentos.

Com a edição premium do software Sterling Supply Chain Business Network, a IBM gerencia a implementação e mantém o sistema. O suporte premium também permite que a IBM trabalhe proativamente com os fornecedores, parceiros de negócios e clientes da Dana em questões transacionais e de reconciliação.

"Com a manutenção do sistema, os servidores precisam ser corrigidos; existem atualizações que ocorrem, há monitoramento. Tudo isso vai embora", diz Heyde. "Agora temos um único parceiro, e ele está na nuvem. A IBM faz o monitoramento, eles fazem as correções; tudo faz parte da solução SaaS. Isso elimina uma quantidade significativa de esforço do ponto de vista de TI e reduz os riscos. Portanto, ajusta-se perfeitamente à nossa estratégia geral de TI.”