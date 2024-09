Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) - Divisão Cimento

Para ajudar a projetar e entregar sua nova solução de documento de embarque eletrônico, a CTIL - Divisão Cimento consultou a Cateina Technologies (link externo a ibm.com), especialista em Enterprise Application Integration. A equipe da CTIL e da Cateina considerou todos os requisitos cuidadosamente e avaliou várias abordagens possíveis.

Uma opção seria usar o ambiente ERP SAP, existente na empresa, como hub para orquestração e integração de processos. No entanto, a nova plataforma precisava ser capaz de se integrar a serviços externos que talvez não fossem compatíveis com o SAP, por isso a equipe buscou uma abordagem mais flexível.

Por fim, eles escolheram as soluções IBM Cloud Integration, incluindo o IBM App Connect (a próxima geração do IBM® Integration Bus) para integração de aplicações e o IBM® API Connect para gerenciamento de ciclo de vida de API. A principal vantagem da solução IBM foi que ela incluía muitos adaptadores pré-criados que facilitariam a interface com uma ampla variedade de sistemas externos. A equipe sentiu que isso não só ajudaria a resolver o desafio imediato do documento de embarque eletrônico, mas também forneceria uma plataforma versátil para futuros projetos de integração nos próximos três a quatro anos.

A equipe iniciou o projeto usando o IBM App Connect para criar uma plataforma que pudesse atuar como ponto central de integração. Em seguida, a equipe criou um serviço para conectar a solução ao sistema de documento de embarque eletrônico do governo via IBM API Connect.

Foi fundamental acertar os cronogramas do projeto, pois a empresa tinha um prazo final determinado para cumprir os requisitos do GST. A equipe do projeto teve muito cuidado ao priorizar os marcos e entregas para garantir que pudesse atender a todos os requisitos obrigatórios do projeto o mais cedo possível.

Assim que a equipe estabeleceu a funcionalidade básica, eles usaram uma abordagem ágil e iterativa para entregar melhorias e novos recursos. Essa metodologia permitiu que a CTIL - Divisão Cimentos colocasse uma solução viável em produção dentro de três meses.