Com as novas ofertas da Ctac, os clientes podem terceirizar todas as funções de TI e aproveitar as melhores soluções do setor. Muitos clientes da Ctac já estão optando por migrar das aplicações SAP ERP mais antigas para o SAP Business Suite com a tecnologia SAP HANA e SAP S/4HANA, buscando aproveitar ao máximo a automação avançada, funcionalidades mais ricas e os processos de negócios mais recentes e de melhores práticas disponíveis.

A economia proporcionada pela infraestrutura do IBM Power Systems e do IBM Storage permite que a Ctac ofereça taxas de hospedagem altamente competitivas, levando suas soluções setoriais e a solução SAP S/4HANA de última geração ao alcance até mesmo de pequenas organizações. Além de ter entrado nos mercados imobiliários e de varejo, a Ctac agora é capaz de vender para clientes em potencial que antes não consideravam a terceirização de TI, o que ajuda a Ctac a aumentar ainda mais sua participação no mercado.

Hans Gootjes conclui: "Acreditamos que os servidores IBM Power Systems e o IBM Storage nos oferecem vantagens competitivas importantes como provedores de hospedagem. Esperamos usar a plataforma para expandir ainda mais nosso portfólio de serviços e aumentar nossa base de clientes no futuro."