Impulsionando as vendas com dados de sustentabilidade impulsionados por IA

Para modernizar a forma de acessar a expertise em sustentabilidade em toda a organização, a IBM desenvolveu o AskSustainability, um agente impulsionado por IA projetado para atuar como um especialista institucional. O agente automatiza respostas a solicitações rotineiras e oferece acesso instantâneo a dados de sustentabilidade, como métricas operacionais, políticas corporativas ou pegadas de carbono de produtos específicos de clientes, fornecendo respostas confiáveis e precisas, em vez de exigir que o usuário faça buscas em sistemas fragmentados com métricas que podem estar desatualizadas.

O AskSustainability permite que os vendedores respondam às necessidades dos clientes com mais rapidez e precisão. E quando é preciso uma expertise mais aprofundada, o agente conecta os usuários diretamente aos especialistas certos no assunto, garantindo que a percepção humana seja aplicada onde gera mais valor, sem que se perca tempo procurando o especialista adequado.

O AskSustainability foi desenvolvido com base no IBM watsonx.ai, que potencializa a compreensão de linguagem do agente e a recuperação precisa de informações, e o IBM watsonx Orchestrate, que automatiza fluxos de trabalho ao determinar a próxima melhor ação com base na intenção do usuário. Juntas, esses recursos reúnem 50 fontes de dados antes separadas em uma única experiência conversacional. Essa consolidação reduziu bastante o trabalho repetitivo e liberou os especialistas do CSO para se concentrarem em tarefas estratégicas de maior valor.