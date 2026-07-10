Impulsionando as vendas com dados de sustentabilidade impulsionados por IA

De dados fragmentados a experiência instantânea: como o CSO ampliou o suporte a vendas e sustentabilidade com o watsonx

Gráfico de dados com tendência de alta em uma tela, parcialmente encoberto por folhas verdes de uma planta.
Demanda crescente por dados, vinda de clientes e colegas

O Escritório de Sustentabilidade (CSO) da IBM está no centro dos dados de sustentabilidade mais críticos da empresa, as informações que sustentam metas ambientais, ajudam vendedores a conquistar a confiança dos clientes e viabilizam a conformidade. Com o tempo, as solicitações desses dados cresceram em volume e complexidade. Passou-se a esperar respostas mais detalhadas e personalizadas, que consumiam cada vez mais tempo quando concluídas pelo processo existente.

Sem um sistema centralizado, a equipe não tinha visibilidade das tendências emergentes, tinha capacidade limitada para ampliar o suporte e enfrentava dificuldade para priorizar oportunidades de alto valor. Os vendedores muitas vezes trabalhavam com informações fragmentadas ou desatualizadas, o que exigia que especialistas gastassem um tempo considerável em busca de respostas, atrasava os retornos e limitava a capacidade da IBM de agir com base nos insights do campo. Para uma função cada vez mais essencial à credibilidade e ao rigor operacional da IBM, essa abordagem descentralizada gerava atritos evitáveis e sobrecarga adicional. Reconhecendo a necessidade de um modelo mais moderno e escalável, a organização recorreu à IA para transformar a forma de acessar e aplicar a expertise em sustentabilidade.
US$ 50 mi no pipeline de vendas influenciado nos primeiros quatro meses após o lançamento do agente AskSustainability De dias a segundos As respostas automatizadas reduziram os tempos de resposta de dias para segundos 50 fontes de dados unificadas em uma única experiência de conversa
Cada cliente nos traz perguntas diferentes sobre sustentabilidade. O AskSustainability oferece à minha equipe uma fonte única da verdade, o que pode economizar centenas de horas por ano e nos permite focar na construção de um ponto de vista sólido para nossos clientes.
Mark Kardos Parceiro Associado, Líder da Oferta Global da Cadeia de Suprimentos Sustentável e Circularidade IBM
Fornecimento de expertise em sustentabilidade sob demanda com IA

Para modernizar a forma de acessar a expertise em sustentabilidade em toda a organização, a IBM desenvolveu o AskSustainability, um agente impulsionado por IA projetado para atuar como um especialista institucional. O agente automatiza respostas a solicitações rotineiras e oferece acesso instantâneo a dados de sustentabilidade, como métricas operacionais, políticas corporativas ou pegadas de carbono de produtos específicos de clientes, fornecendo respostas confiáveis e precisas, em vez de exigir que o usuário faça buscas em sistemas fragmentados com métricas que podem estar desatualizadas.

O AskSustainability permite que os vendedores respondam às necessidades dos clientes com mais rapidez e precisão. E quando é preciso uma expertise mais aprofundada, o agente conecta os usuários diretamente aos especialistas certos no assunto, garantindo que a percepção humana seja aplicada onde gera mais valor, sem que se perca tempo procurando o especialista adequado.

O AskSustainability foi desenvolvido com base no IBM watsonx.ai, que potencializa a compreensão de linguagem do agente e a recuperação precisa de informações, e o IBM watsonx Orchestrate, que automatiza fluxos de trabalho ao determinar a próxima melhor ação com base na intenção do usuário. Juntas, esses recursos reúnem 50 fontes de dados antes separadas em uma única experiência conversacional. Essa consolidação reduziu bastante o trabalho repetitivo e liberou os especialistas do CSO para se concentrarem em tarefas estratégicas de maior valor.
Maior produtividade e suporte a vendas

O lançamento do AskSustainability trouxe um ganho imediato de velocidade, consistência e eficiência operacional em todo o fluxo de trabalho de sustentabilidade. As respostas automatizadas eram geradas pelo agente de IA em segundos, o que reduziu significativamente o tempo total do ciclo de resposta. Nos primeiros quatro meses após o lançamento, a solução influenciou uma estimativa de US$ 50 milhões no pipeline de vendas, mostrando a rapidez com que insights viabilizados por IA podem se traduzir em valor de negócio quando incorporados no ponto necessário.

Para os usuários, a solução também se integrou sem dificuldades aos hubs de agentes estratégicos da IBM (AskSales, AskIBM e Slack), tornando os insights baseados em dados acessíveis onde quer que as equipes trabalhem. Ao oferecer acesso em linguagem natural ao conhecimento dos SMEs, o AskSustainability reduziu bastante o esforço manual necessário para responder a esses tipos de solicitação. Em quatro meses após o lançamento, a solução já havia dado suporte a uma receita potencial estimada de US$ 50 milhões, revelando o potencial mais amplo de criação de valor que insights inteligentes de sustentabilidade podem gerar à medida que a adoção se expande. Em conjunto, esses resultados posicionam a IBM para evoluir suas operações de sustentabilidade em escala, ajudando a organização a atender às expectativas crescentes com mais inteligência, velocidade e precisão.
Sobre o escritório de sustentabilidade da IBM

O Escritório de Sustentabilidade conduz a abordagem de sustentabilidade da IBM aplicando os pontos fortes da empresa em IA, computação quântica e nuvem híbrida. A equipe se concentra em promover a sustentabilidade nas operações, na cadeia de suprimentos, nos produtos e nos serviços da IBM, ao mesmo tempo em que trabalha em estreita colaboração com grupos dentro e fora da empresa para enfrentar desafios de sustentabilidade mais amplos. Orientado pelo compromisso de incorporar a sustentabilidade em cada aspecto do trabalho e da inovação da IBM, o escritório desempenha um papel central em definir como a sustentabilidade é entendida e concretizada em toda a organização.

 Componentes da solução IBM watsonx.ai IBM watsonx Orchestrate
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IBM, o logotipo da IBM, watsonx.ai, e watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.

Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.