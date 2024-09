“Estamos interessados principalmente em usar os recursos de resumo do watsonx.IA para melhorar bastante a entrega dos serviços. "Ao dar aos agentes de TI uma fonte abrangente e precisa de informações, tudo de forma rápida e confiável, não é mais necessário analisar de forma manual vários documentos. Integrando recursos do watsonx.ai com nossas fontes de informações de dados, podemos correlacionar e resumir informações de vários documentos e, assim, dar respostas concisas em uma linguagem natural."

David Tan

CTO

CrushBank Technology, Inc.