O Crédit Mutuel Arkéa resolveu substituir sua ferramenta de APM por uma solução de observabilidade de nova geração: o IBM® Instana Observability. “O trabalho começou em março de 2022 com a intenção de concluir o projeto até o final de 2022”, resume Pape. Como a divisão de TI do Crédit Mutuel Arkéa procura manter o controle das tecnologias que utiliza, ela gerenciou internamente o projeto de migração para o IBM Instana Observability.

“O IBM Instana Observability é uma ferramenta bem simples de se configurar e usar”, explica Pape. “Não tivemos grandes problemas durante o projeto, que conseguimos realizar de forma independente, com o apoio das equipes do Instana. Começamos com uma fase de PoC, com a implementação de um pré-piloto dentro da divisão de TI. Depois, continuamos com a implementação de pilotos para cada unidade funcional. Ao mesmo tempo, treinamos nossa equipe para executar e usar a solução, com a ajuda da IBM”.

Após a conclusão do trabalho, a ferramenta foi implementada em três ambientes: produção, testes de aceitação e validação. Com relação às operações (Ops), a solução ainda precisa ser conectada à ferramenta de supervisão da IBM. Por fim, foi iniciado um trabalho de base importante com as equipes de negócios para garantir que adquiram a cultura orientada pelas métricas, que é necessária para aproveitar uma solução como o IBM Instana Observability.

A solução IBM Instana Observability também deve ajudar a reduzir o impacto ambiental das infraestruturas de TI do Crédit Mutuel Arkéa: “O IBM Instana Observability nos fornece dados interessantes sobre a carga das nossas aplicações. Isso nos permite entender melhor nosso SI (Sistema de informação), com a possibilidade de melhorar, a longo prazo, a dimensão de nossas instâncias de aplicações”, explica Pape.