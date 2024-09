A Corus Entertainment conta com as soluções da Cisco para atender aos requisitos de rede por muitos anos. Com os switches da Cisco se aproximando do fim da vida útil da empresa, a Corus viu uma oportunidade de aprimorar seus serviços no data center corporativo. O objetivo era garantir que a nova rede pudesse acomodar o crescimento previsto no volume e na velocidade dos dados e escalar rapidamente de acordo com os requisitos de negócios emergentes.

“Dois dos principais recursos de rede que direcionamos foram a facilidade de implementação e escalabilidade”, confirma Shweta Bajaj. “Embora não saibamos exatamente quais serão os requisitos futuros para os serviços digitais, o impacto disruptivo das mídias digitais na última década nos mostra que a mudança é quase inevitável. Seja qual for o futuro, nosso objetivo é garantir que possamos responder com agilidade às necessidades da empresa, sem comprometer a disponibilidade dos serviços existentes ou aumentar os custos operacionais”.

Em seu ambiente de computação, a Corus utiliza servidores virtuais com tecnologia VMware vSphere. A Corus viu que estender a eficiência da virtualização para o ambiente de rede ajudaria a atingir suas metas e buscou uma solução que oferecesse os últimos avanços na rede definida por software (SDN).