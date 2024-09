Antes da IA generativa, a ContextQA começou com a automação. Ela conheceu a equipe da IBM no evento South by Southwest (SXSW) em Austin. A equipe Build IBM deu à empresa a oportunidade de testar uma nova ferramenta sem precisar de mais infraestrutura. Foi revelador porque a solução IBM permitiu que a ContextQA usasse modelos generativos de IA e muitos recursos prontos para uso.

A empresa trabalhou com a equipe do Build Partner como suporte de recursos técnicos por um mês. A equipe do Build Partner orientou a ContextQA sobre quais opções estavam disponíveis e como usá-las para uma implementação bem-sucedida. Sem muitos dados de treinamento, a ContextQA buscava migrar os testes manuais e automatizá-los por meio de dados organizacionais díspares. Usando modelos de processamento de linguagem natural (NLP) que a IBM fornece, a ContextQA conseguiu obter uma grande quantidade de dados e automatizar as etapas manuais. Ela também foi capaz de resolver o problema de falhas no desenvolvimento de software.

A ContextQA testou o OpenAI, mas a empresa enfrentou diversas limitações. Um dos principais problemas que a ContextQA enfrentou foi a privacidade e a ética em torno desses modelos. É crucial que os clientes corporativos tenham modelos éticos seguros e não tendenciosos, e o IBM watsonx.ai studio resolveu esse problema. A ContextQA tentou diferentes soluções, mas não conseguiu encontrar a resposta certa, exceto com a IBM.

Com a tecnologia de IA da IBM, a empresa conseguiu identificar o que havia mudado no software, fornecer sugestões relevantes e precisas e executar as tarefas corretas. Portanto, a inconsistência nos testes foi eliminada com o uso dos modelos IBM.

"Usamos o watsonx.ai studio para fazer a migração baseada em NLP dos casos de teste manuais para empresas maiores com 5.000 casos de teste escritos em inglês simples em sua planilha do Excel", diz Deep Barot, CEO e fundador da ContextQA. "Conseguimos migrar todos esses casos e automatizá-los em poucos minutos. Esse é o poder da IA generativa que a IBM oferece."

A IBM tem um grande ecossistema, suas próprias ferramentas DevOps e conta com o apoio da IBM Consulting para desenvolver tecnologias de ponta, que se mostraram vantajosas para a ContextQA em sua capacidade de aprimorar os recursos de teste e geração de relatórios, além de abrir portas para muitos outros clientes corporativos.