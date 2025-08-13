No universo do e-commerce B2B, o sucesso não depende apenas de vender produtos — trata-se de oferecer experiências inteligentes e sem dificuldades, com respostas rápidas, soluções personalizadas e liberdade para que os clientes gerenciem suas transações por conta própria. Para as empresas que atuam nesse setor, inovar constantemente não é uma opção — é uma necessidade.



A Computer Gross, distribuidora de valor agregado com sede na Itália, percebeu que essa mudança trazia tanto oportunidades quanto desafios. Como a primeira distribuidora de valor agregado para soluções IBM na Itália, a empresa é parceira da IBM e líder no setor de distribuição há mais de 30 anos.

Sua plataforma cresceu significativamente ao longo do tempo, atraindo milhares de clientes — desde pequenas empresas até grandes corporações. Esses clientes dependem da Computer Gross para tudo: desde a descoberta de produtos até a geração de cotações e o recebimento de recomendações personalizadas.

No entanto, conforme a base de clientes aumentava, também crescia a complexidade de oferecer uma experiência fluida — ainda mais com um catálogo de mais de 145.000 produtos. As equipes de suporte estavam sobrecarregadas com perguntas repetitivas que tomavam muito tempo e impediam o foco em tarefas de maior valor. Enquanto isso, as equipes internas enfrentavam dificuldades para lidar com a crescente demanda por cotações e descoberta de produtos. Além disso, a ausência de automação limitava o sucesso de campanhas promocionais e comunicações de eventos.

Os desafios estavam claros — mas a Computer Gross enxergou uma oportunidade. Ao simplificar as interações com os clientes e oferecer ferramentas de autoatendimento para os usuários e para as equipes internas, a empresa poderia aumentar a satisfação dos clientes, melhorar a eficiência operacional e impulsionar novas oportunidades de crescimento.