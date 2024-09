Para aprimorar o desempenho dos relatórios e transações, a Colgate-Palmolive Pakistan decidiu atualizar seu aplicativo SAP ERP com o SAP Enhancement package 8 (SAP EHP) para aproveitar os benefícios do banco de dados SAP HANA. A combinação proporcionaria a capacidade de gerenciar cargas de trabalho atuais e futuras e forneceria uma plataforma viabilizadora para aprimoramentos, como funções analíticas avançadas, trabalho móvel e muito mais.

Devido à sua longa experiência na execução de soluções SAP na plataforma IBM Power Systems, usando processadores IBM POWER7®, a Colgate-Palmolive Pakistan analisou naturalmente servidores baseados em processadores IBM POWER8®, que são certificados para trabalhar com o SAP HANA. O principal objetivo era implementar uma plataforma que pudesse suportar o crescimento significativo da carga de trabalho com a menor disrupção possível, lidando com os picos de fim de mês e também com os negócios habituais.

Os procedimentos da Colgate-Palmolive Pakistan exigiam um processo de aquisição completo para orientar a escolha da plataforma de infraestrutura. Com a ajuda de seu parceiro de compras Selling Business Systems (SBS), a empresa escolheu os servidores IBM Power Systems como a plataforma estratégica certa para seus aplicativos SAP ERP essenciais aos negócios, implementando um servidor IBM Power Systems E850, um servidor IBM Power Systems S824L e um servidor IBM Power Systems S822L. O software SAP ERP, SAP HANA e SAP Business Warehouse é executado no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications no servidor IBM Power Systems E850. As instâncias de backup, teste, desenvolvimento e garantia de qualidade são executadas nos servidores IBM Power Systems S824L e S822L, que também lidam com tarefas de análise e inteligência de negócios, que antes estavam em sistemas independentes.

Ahmed Rehmani explica: "A Colgate-Palmolive Pakistan escolheu a IBM Power Systems com base em uma combinação de preço competitivo, valor superior, desempenho do sistema, confiabilidade e suporte. Como uma empresa que opera 24 horas por dia, 365 dias por ano, não podemos nos permitir nem mesmo um breve momento de inatividade; caso contrário, nossas fábricas poderiam parar. Precisamos de suporte especializado e próximo a qualquer hora do dia. Embora muitas empresas internacionais dependam de parceiros de negócios para dar suporte aos clientes no Paquistão, a IBM fornece seu próprio suporte 24/7, o que é um diferencial verdadeiramente incrível.

"Da mesma forma, alimentamos nossos sistemas com servidores IBM há 12 anos e nunca tivemos tempo de inatividade nesse período. Por exemplo, sempre fomos capazes de usar produtos IBM durante toda a sua vida útil sem sinais de falha. Esses fatores significam que o custo total de propriedade para esses sistemas é muito razoável.

"Graças à equipe da IBM Pakistan, a migração ocorreu toda dentro do prazo, e houve muito pouco tempo de inatividade. Tínhamos organizado uma janela de 15 a 20 horas para instalar o novo hardware, mas levou apenas 10 horas para a IBM configurar, e conseguimos concluir as migrações de aplicativos e bancos de dados antes do previsto."