A Coinbase conduziu uma análise detalhada de várias ofertas de ASM e optou por usar a solução IBM Security® Randori® Recon, incluindo seu serviço IBM® X-Force® Attack Targeted, que, como diz Lunglhofer, “saiu na frente em uma perspectiva de valor e em uma perspectiva de capacidade pura”.

A Coinbase já usa o Randori há vários anos e, como a empresa evoluiu rapidamente, trabalhou em estreita colaboração com a equipe da Randori para testar e fortalecer continuamente sua superfície de ataque em constante mudança. Randori combina o software de automação ASM com o X-Force Red, uma equipe humana de especialistas em segurança cibernética e hackers éticos da equipe vermelha. Enquanto a automação conduz os testes de superfície em escala, as pessoas colaboram diretamente com a Coinbase para resolver problemas que exigem insights e nuances mais profundos.

"Sempre fiquei incrivelmente impressionado com os membros da equipe Randori com quem conversei", diz Lunglhofer. "Eles passam muito tempo ouvindo nossas preocupações, então pegam essas informações e as sintetizam em um plano de ataque realmente significativo que nos mostra onde podemos apertar as coisas. É realmente um nível superior, o entendimento profundo e o fato de passarmos horas ao telefone falando sobre nossos negócios e nos concentrando muito no direcionamento. Isso é um grande diferencial, esse nível de investimento."

Ao longo do tempo, a Coinbase ajustou a forma como usa o Randori para maximizar sua eficácia. No primeiro ano, a Coinbase tinha a equipe Randori operando quase de forma independente, como uma "equipe vermelha muito", como diz Lunglhofer, caçando furtivamente em toda a rede da Coinbase por quaisquer riscos potenciais. Houve algumas descobertas muito valiosas, mas em geral, graças às habilidades da equipe de segurança da Coinbase, a rede estava apertada. Foi difícil para a equipe vermelha encontrar áreas que precisavam de melhorias.

Percebendo o potencial de um valor mais estável, Lunglhofer e sua equipe substituíram a equipe vermelha secreta por uma equipe roxa mais colaborativa, fazendo com que a equipe vermelha do Randori trabalhasse diretamente com as equipes “azuis” de segurança da Coinbase em sessões de planejamento de ataques. Agora, colegas de equipe da Coinbase com profundo conhecimento da rede orientam a equipe vermelha para as áreas que mais desejam testar. O resultado, diz Lunglhofer, são "testes mais impactantes que simulam um adversário com mais precisão. É um impacto positivo muito mais consistente.”